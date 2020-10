Wolfsburg

Wer derzeit in Wolfsburg sein Auto zulassen möchte, der muss Geduld haben. Die Wartezeit auf einen Termin in der Zulassungsstelle der Stadt beträgt aktuell vier Wochen. Nur in dringenden Fällen werden Notfalltermine kurzfristig vergeben. Die Stadt will diesen Zustand nun ändern, dafür kooperiert sie mit der Autostadt.

Damit ist es auch dem allgemeinen öffentlichen Publikum möglich, ab sofort bis Ende Oktober Fahrzeuge in der Zulassungsstelle der Autostadt zuzulassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Wer bereits einen Termin mit der Stadt vereinbart hat, kann sein Anliegen auch in der Autostadt erledigen. In diesem Fall wird jedoch um eine Stornierung des Termins gebeten.

Nach dem Telefonat vergingen nur zwei Wochen, bis das Serviceangebot stand

„Wir erhoffen uns dadurch eine deutliche Reduzierung der Wartezeiten“, sagt Stadtrat Andreas Bauer. Die Idee zur Kooperation sei aus dem Kreis der Mitarbeiter gekommen. Eine spontaner Anruf bei Roland Clement, Geschäftsführer der Autostadt, genügte, um die Maßnahme auf den Weg zu bringen. „Wir können unsere Stadt nur gemeinsam zum Erfolg führen“, sagte Clement. Deswegen habe man sofort zugesagt. Viel Aufwand sei ohnehin nicht nötig gewesen. Nach dem Telefonat vergingen nur zwei Wochen, bis das Serviceangebot stand. „Das ist ein schönes Zeichen dafür, was man wie schnell erreichen kann, wenn man an einem Strang zieht“, sagte Bauer und dankte der Autostadt für die verlässliche Partnerschaft.

Clement indes hebt die Vorteile des Standortes heraus. „Wir freuen uns auf alle Besucher – auch wenn sie nur ein Auto zulassen. Mit der Bäckerei direkt neben der Zulassungsstelle bieten wir ein schönes Paket. Diese Kombination gibt es wahrscheinlich nicht allzu oft. Die Wartezeiten werden so deutlich entspannter“, sagte der Geschäftsführer der Autostadt.

Die Kunden erhalten die Stempelplaketten und bringen diese selbst auf ihren Kennzeichen an

In der Autostadt erhalten die Kunden, nach Sichtung der Antragsunterlagen, sofort einen Abholtermin für die amtlichen Dokumente. Zu beachten ist, dass die Kennzeichen nicht in der Zulassungsstelle der Autostadt geprägt werden können. Diese müssen von den Antragsstellern selbst beschafft werden. Aus diesem Grund erhalten die Kunden die Stempelplaketten und bringen diese selbst auf ihren Kennzeichen an. Die Zulassungsstelle der Autostadt befindet sich im Service-Haus direkt am Kanal und neben der Bäckerei „Das Brot“. Händler und Gewerbezulassungen, Fahrzeugvorführungen und Ausfuhren in das Ausland werden weiterhin im Rathaus nach vorheriger Kontaktaufnahme bearbeitet.

Grund für die langen Wartezeiten im Rathaus ist Corona. Auch das Rathaus war zwischen März und Mai weitestgehend geschlossen, nur unabdingbare Anträge konnten bearbeitet werden. Dadurch ergab sich ein Antrags-Stau, der nun sukzessive abgebaut wird. Dafür wurden sogar die Besuchszeiten gegenüber der Zeit vor Corona ausgedehnt. Zudem ist es möglich, ein Kraftfahrzeug per Post zuzulassen. Dafür ist lediglich der Fahrzeugschein sowie ein Foto der amtlichen Kennzeichen vor und nach dem entstempeln an die Stadt Wolfsburg zu senden.

Online-Zulassung lässt weiter auf sich warten

Der Online-Zulassungsdienst, der eigentlich schon seit vergangenem Jahr bundesweiter Standard sein sollte, funktioniert hingegen weiterhin nicht. Es gebe immer noch Probleme mit der IT, sagte Bauer. Wolfsburg steht dabei allerdings nicht alleine da, viele Kommunen haben mit der Umsetzung Probleme. Und ohnehin: In den Kommunen, in denen die Online-Zulassung bereits möglich ist, werde diese kaum angenommen, berichtete Bauer. Dennoch soll der Service auch in Wolfsburg in Kürze zur Verfügung stehen.

Von Steffen Schmidt