Wolfsburg: Keine rundum glücklichen Sieger bei CDU, SPD und Grünen

Innenstadt

Rundum glückliche Sieger gab es am Sonntag bei den Wolfsburger Parteien nicht. Jede hatte etwas, was die Stimmung trübte.

Die CDU siegte zwar mit Dennis Weilmann bei der Oberbürgermeister-Stichwahl gegen Iris Bothe. Dafür verpasste ihr Kandidat Andreas Weber den Einzug in den Bundestag. Auch das Ergebnis der CDU auf Bundesebene stimmte den Wolfsburger Fraktionssprecher Peter Kassel nicht wirklich froh: „Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe“, meinte er. Über Weilmanns Sieg freute er sich natürlich.

Laschets Fauxpas mit dem Wahlzettel

Armin Laschets Fauxpas mit dem Wahlzettel war am Sonntag natürlich Gesprächsthema bei den Wolfsburger Parteien. Auch bei der CDU. Ratsherr Werner Reimer meinte, man solle das nicht zu hoch bewerten. „Aber Armin Laschet kann ruhig noch was lernen“, so Reimer.

Die Sieger in Bildern:

Bei der SPD war die Stimmung gut – aber auch ein bisschen getrübt. Weil sich ihre Kandidatin Iris Bothe bei der OB-Stichwahl nicht durchsetzen konnte. „Sie hat aber mit über 40 Prozent ein gutes Ergebnis geholt“, lobte SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer.

Gutes Ergebnis für die SPD

Dafür schaffte es Falko Mohrs wieder in den Bundestag. „Er ist einer der fleißigsten Abgeordneten, die ich kenne“, lobte seine Parteikollegin. Die Bürger hätten diesen Einsatz honoriert. Immacolata Glosemeyer ist überzeugt, dass „wir in Zukunft noch viel von ihm hören werden.“ Falko Mohrs sei eine „wichtige Stimme für Wolfsburg in Berlin.“

Der so Gelobte freut sich, dass er wieder in den Bundestag einzieht. In übertriebenen Jubel brach er trotzdem nicht aus: „Mein Ergebnis macht mich demütig.“ Das gute Ergebnis seiner Partei auf Bundesebene freute ihn ebenfalls. Olaf Scholz sei ein guter Kanzlerkandidat gewesen, der die anfangs gar nicht so guten Umfragewerte drehen konnte. Für Falko Mohrs ist das gute Abschneiden von Scholz ein „klarer Regierungsauftrag“.

Auch der Direktkandidat der Wolfsburger Grünen hat es geschafft: Frank Bsirske sitzt künftig im Bundestag. Das war die gute Nachricht. Weniger gut war das Abschneiden der Grünen auf Bundesebene. Vorsitzender Frank Richter war ernüchtert: „Erstaunlich, wie wenig rausgekommen ist nach den guten Umfragewerten am Anfang.“ „Wir haben handwerkliche Fehler im Wahlkampf gemacht“, so Ratsherr Axel Bosse. Aber: Immerhin legten die Grünen um 5,4 Prozent gegenüber der letzten Bundestagswahl zu. Das sei eine gute Nachricht.

Von Sylvia Telge