Wolfsburg

Nach Monaten gibt es nun endlich Gewissheit: Das Kaufhaus WKS in Wolfsburg kann unter dem Dach einer neu gegründeten Firma weitermachen. Die Gläubigerversammlung hat dem Sanierungsplan zugestimmt, bestätigte am Dienstag Geschäftsführer Matthias Lange erleichtert: „Wir starten am 1. Oktober in alter Frische neu durch – dann aber mit strahlenden Verkäufergesichtern.“

Für den Neustart des Kaufhauses wurde eine dritte Gesellschafterin mit ins Boot geholt

In den vergangenen fünf Monaten hatte Lange zusammen mit dem Insolvenzverwalter an einem Sanierungsplan gearbeitet. Die Ansprüche der Lieferanten wurden laut Lange zu 100 Prozent befriedigt. Auch mit dem Vermieter der Immobilie wurde eine Einigung erzielt. Die Banken hätten sich ebenfalls positiv geäußert. Eine neue Firma wird gegründet. Aus der Firma WKS Kaufhaus GmbH wird die WKS Wolfsburg GmbH. Dafür wurde eine dritte Gesellschafterin mit ins Boot geholt. „Bei einem Mitarbeiterfrühstück werden wir die neue Geschäftsleitung den Mitarbeitern vorstellen“, kündigte Lange an.

Anzeige

Sein Team lobt Lange ausdrücklich: „Die Mannschaft hat in dieser schweren Zeit voll mitgezogen.“ Niemand habe entlassen werden müssen. Und auch die Stammkunden ließen ihr Kaufhaus nicht im Stich. Die Wolfsburger hätten „mit den Füßen abgestimmt“, sprich fleißig eingekauft, um zum Erhalt des Wolfsburger Kaufhauses aus dem Jahr 1954 beizutragen.

Das Unternehmen will sich auf das Geschäft mit Qualitätsmode konzentrieren

Das Kerngeschäft bleiben Textilien. Lange will als Geschäftsführer zusammen mit seiner Frau und der dritten Gesellschafterin als Geschäftsleiterinnen weiterhin auf Qualitätsmode setzen. Schon im Vorjahr hatten Langes das Sortiment des Kaufhauses umstrukturiert, um die wegbrechenden Umsätze mit den Spielwaren aufzufangen. Die Verkaufsfläche wurde um ein Drittel reduziert. Danach war der Geschäftsführer zuversichtlich ins Jahr 2020 gestartet. Doch die Umsatzeinbußen im Corona-Lockdown waren zu groß. Im April stellte Lange den Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung.

Im weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens müssen nun die Altschulden der früheren Firma beglichen werden, das geschieht über Raten oder Teilzahlungen. Damit das klappt, muss das Haus künftig wieder schwarze Zahlen schreiben. Zusammen mit dem Generalbevollmächtigten sei ein Businessplan zunächst bis zum Jahresende und das Jahr 2021 ausgearbeitet worden. Lange ist zuversichtlich, dass das Haus wieder auf Kurs kommt.

Von Christian Opel