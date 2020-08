Wolfsburg

Wer hat Lust auf Mode, kennt die besten Läden in Wolfsburg und möchte gern ins Fernsehen? Wer alle drei Fragen mit Ja beantwortet, ist beim Casting für die TV-Show „ Shopping Queen“ beim Sender Vox genau richtig. Die Agentur „mavies story house“ aus Köln sucht dafür Kandidatinnen. Die Shoppingwoche soll vom 12. bis 18. September in Wolfsburg stattfinden.

Es werden modebegeisterte Damen ab 18 Jahren gesucht, die nach einem vorgegebenen Motto innerhalb von vier Stunden und mit einem Budget von 500 Euro das beste Outfit kaufen sollen. Am Ende müssen sie es vor den kritischen Augen von Modedesigner Guido Maria Kretschmer präsentieren.

Shoppingwoche ist vom 12. bis 18. September geplant

Die Shoppingwoche ist vom 12. bis 18. September geplant, Sendungsvorbereitungen und Castings laufen bereits jetzt an. Bewerben kann man sich online unter www.mavies.de/shopping-queen. Die Sendung ist nicht zum ersten Mal in Wolfsburg. Bereits 2018 shoppten fünf Kandidaten aus der VW-Stadt um die Wette, Anfang 2019 war das Ergebnis dann im Fernsehen zu sehen.

Kariert war damals gerade das Thema auf den Laufstegen. Deshalb suchte Modeexperte Guido Maria Kretschmer dieses Muster als Motto für die allererste „ Shopping Queen"-Woche in Wolfsburg aus. „Kreiert in kariert - finde das perfekte Outfit mit Karo-Muster!" lautete die Aufgabe. Mandy Aiuto, Monika Jürs, Maria Sciaraffia, Gaby Sprenger und Herdis Matthäus mussten an fünf aufeinanderfolgenden Tagen ihre Styles shoppen. Am Ende machte Herdis das Rennen.

Nun findet „ Shopping Queen“ wieder in Wolfsburg statt. Nicht unbedingt, weil es in der VW-Stadt besonders viele Menschen gibt, die ins Fernsehen wollen oder modebegeistert sind. Es gibt andere Kriterien, erklärt Kai Großöhmig von der Casting-Agentur „mavies story house“. Zum Beispiel, ob es eine große Auswahl an Modeläden gibt. „Es sollen schließlich nicht alle Kandidaten in dieselben Geschäfte gehen“, erklärt er. Außerdem schauen Vox und die Produktionsfirma, dass sie überall in Deutschland einmal sind. Nicht nur in Mode-Metropolen. Denn auch abseits der Großstädte gebe es spannende Kandidatinnen.

Die Sendungen mit den Wolfsburger Kandidatinnen werden möglicherweise noch dieses Jahr ausgestrahlt.

Von Sylvia Telge