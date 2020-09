Stadtmitte

Fast alle beliebten Traditionen rund um das Wolfsburger Weihnachtsmärchen sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Umso mehr freute es die Verantwortlichen im Scharoun Theater Wolfsburg, dass wenigstens der Plakatwettbewerb zum Stück „ Otfried Preussler: Die kleine Hexe“ stattfinden konnte. Gewinnerin ist die siebenjährige Ida Grothe aus Isenbüttel.

Das Bild der Schülerin der Klasse 2c der Grundschule Isenbüttel überzeugte die Jury durch seine starke Dynamik und Farbigkeit. Dabei ist das Motiv trotz vieler Details im Bild sehr plakativ und eignet sich so gut als Plakatmotiv. Zu sehen ist die kleine Hexe, die zusammen mit ihrem Raben auf einem Besen über den Wald fliegt.

Alle Vorstellungen für das Weihnachtsmärchen sind bereits ausverkauft

Gedruckt wird das Motiv in diesem Jahr allerdings nicht mehr. Das Märchen nach den Geschichten von Otfried Preußler läuft in diesem Jahr nur in sechs Vorstellungen. „Da war die Nachfrage sehr groß. Die Vorstellungen sind bereits ausverkauft“, erklärte Intendant Dirk Lattemann. Da wegen der Corona-Auflagen die Schulen und Kindergärten nicht in das Theater kommen, hatte man sich zu diesem Schritt durchgerungen.

Als Weihnachtsmärchen zeigt das Scharoun Theater Wolfsburg dieses Jahr „Die kleine Hexe". Jetzt ist auch das Plakatmotiv gefunden: Eine Jury wählte aus 603 eingereichten Bildern das Siegermotiv aus.

Das Theater zeigt das Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“ aber auch im nächsten Jahr. Dann wird auch das Plakat gedruckt mit dem Bild von Ida Grothe als Titelmotiv. Knapp hinter dem Siegerbild landeten die Arbeiten von Levi Finkenstädt (9) aus Grundschule Am Drömling in Vorsfelde und Lexa Schenke (10) aus Wolfsburg auf den Plätzen zwei und drei.

Der Sonderpreis geht in diesem Jahr an den vierjährigen Levi Calandra aus der Johannesgemeinde-Kita in Vorsfelde. Unter dem Titel „Der Rabe“ hatte Levi ein Bild eingereicht, das die Jurymitglieder sowohl durch das Gegenständliche, aber vor allem den abstrakten Charakter überzeugte, der das Thema emotional gut darstellt.

Insgesamt 603 Bilder wurden in diesem Jahr eingereicht. „Wir haben uns sehr gefreut, dass in der kurzen Zeit noch so viele Kinder mitgemacht haben“, sagte Pressesprecher Christian Mädler. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es mit der normalen Einreichungsfrist etwas über 800 Bilder. „Wir liegen mit der Teilnahme also ganz gut“, meinte Mädler.

Die vier Gewinner werden zur Premiere des Weihnachtsmärchens ins Theater eingeladen

Kinder aus Wolfsburg und der näheren Umgebung hatten sich beteiligt, aber auch Teilnehmer aus Oebisfelde, Hannover und sogar Berlin. Die vier Gewinner werden mit einer Begleitperson zur Premiere des Weihnachtsmärchens am Freitag, 20. November, ins Theater eingeladen. Jedes Kind, das teilgenommen hat, erhält zudem eine eigene Urkunde.

Von Robert Stockamp