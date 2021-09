Wolfsburg

Mit einer fantasievollen Inszenierung startete am Samstagnachmittag auch das Junge Theater in die neue Spielzeit. Die Burghof Bühne Dinslaken zeigte „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ vor einem quietschvergnügten Publikum bei einer sehr gut besuchten Vorstellung.

Die Geschichte von Otfried Preußler (1923 – 2013) galt zunächst als Sensation. Tochter Susanne Preußler-Bitsch hatte sie im Nachlass gefunden. Sie wurde zunächst bei der Erstauflage als bisher unveröffentlicht gepriesen. Inzwischen ist klar, dass die erste Fassung schon 1969 erschienen war.

„Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“: Die erste Fassung erschien 1969. Quelle: Britta Schulze

Das Publikum genoss die Inszenierung in vollen Zügen

Die feuilletonistischen Streitereien waren dem jungen Wolfsburger Publikum allerdings piepegal. Sie genossen die wunderbare Inszenierung von Talisa Lara Schmid in vollen Zügen.

Und darum ging es: Nachdem Hotzenplotz (Tom Gemgroß) wegen des Diebstahls der Kaffeemühle der Großmutter gefangen genommen war, gelang ihm der Ausbruch. Kasperl (Norhild Reinicke) ersonn einen wagemutigen Plan: Zusammen mit seinem Kumpel Seppel (Matthias Guggenberger) flunkerte er dem Räuber vor, er hätte eine Mondrakete, mit der man Silber vom Mond holen kann.

Fantasievolle Inszenierung: Die Zuschauer waren begeistert. Quelle: Britta Schulze

Der Plan schien zunächst aufzugehen, der Räuber war in einen als Weltraumanzug deklarierten Sack verpackt. Doch dann ging es irgendwie ein bisschen schief und Kasperl und Seppel mussten dem Hotzenplotz vorspielen, die nächtliche Erde wäre der Mond, die Oma (Antonia Dreeßen) in Wirklichkeit eine Mondfee. Nach einigem Aufwand lotste man den Räuber aber wieder in sein Gefängnis. Wachtmeister Dimpfelmoser (Markus Penne) erhielt dafür einen Orden.

Figuren und Publikum interagierten miteinander

Mit viel Witz und großer Spielfreude erzählten die Darsteller das Stück. Das junge Publikum hatte viel zu lachen und war enthusiastisch dabei. Manchmal sogar so enthusiastisch, dass es zu der Kommunikation zwischen Figur und Publikum kam, wie man es aus dem klassischen Kasperl-Theater kennt.

Besonders poesievoll war die Mondsequenz inszeniert, als das Licht bläulich wurde, die Bäume in glitzerndem Licht strahlten und Nebel die Szene noch mystischer machte. Da ließen sich die jungen und mit Sicherheit auch die meisten älteren Zuschauer gerne in eine fantasievolle Mondlandschaft entführen. Es war eine rundum gelungene Inszenierung, die für eine unterhaltsame Stunde sorgte.

Von Robert Stockamp