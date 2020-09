Wolfsburg

Frederic Dinse hatte eine Idee. Die Idee für eine innovative Überdachung von Ladestationen, die sowohl aus nachhaltigem Material besteht, als auch eine Unterstützung des Ladevorgangs durch eine integrierte Photovoltaikanlage ermöglicht. Diese Idee führte ihn nun in das Büro von Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent der Stadt Wolfsburg.

Dinse, der im nächsten Jahr sein Abitur an der Neuen Schule Wolfsburg machen wird, hatte über die Digitale Mutterboden Agentur (DMA) Unterstützung für seine Vorhaben gesucht. Getreu dem Slogan der DMA „Interessante Kontakte für dein Business - Wir bringen Dich mit Personen zusammen, die deine Idee oder dein Start-up weiterbringen“ brachte ihn diese nun mit dem Wirtschaftsdezernenten ins Gespräch.

Frederic Dinse will für sein innovatives Projekt weitere Unterstützer und Netzwerkpartner finden

Die Digitale Mutterboden Agentur (DMA) ist ein zentraler Anlaufpunkt und Impulsdrehkreuz für Start-ups, Gründer und Visionäre in Wolfsburg, die etwas entwickeln möchten oder auf der Suche nach Vernetzung sind. Neben der Stadt Wolfsburg und der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH sind die Wolfsburg AG sowie die IHK Wolfsburg Partner und Initiatoren der DMA.

Gemeinsam mit Cindy Lutz von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH empfing Dennis Weilmann den jungen Gründer, um ihm dabei zu helfen, für sein innovatives Projekt weitere Unterstützer und Netzwerkpartner zu finden.

Als Wirtschaftsdezernent will Weilmann junge Gründer in der Stadt Wolfsburg bei ihren Ideen und Visionen tatkräftig unterstützen. „Eine junge Gründerszene in Wolfsburg zu etablieren, ist eine zentrale Aufgabe des Wirtschaftsdezernats“, so Weilmann.

