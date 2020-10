Wolfsburg

Ist die Küche zu klein? Muss der Garten umgestaltet werden? Passt der Arbeitsplatz zu meinen Bedürfnissen? Für diese Fragen hat das Institut für Zukünfte (ifz) ein neues Angebot: Im Co-Working Space „Schiller 40“ in der Markthalle am Nordkopf bieten junge Designer, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler eine Öffentliche Gestaltungsberatung (ÖGB) an.

Die kostenfreie Beratung rund um Gestaltungsprobleme findet einmal wöchentlich in der Porschestraße statt, die Sprechstunde kann aber auch online erfolgen. „In dem partizipativen Prozess entstehen neue Entwürfe für jegliche Art von Raum oder Ort. Es kann sich um einen Laden handeln, eine Schule oder ein Möbelstück“, sagt Leonie Matt, Mitgründerin und Vorstandsvorsitzende vom Institut für Zukünfte.

Öffentliche Gestaltungsberatung setzt sich auch mit städtischem Raum auseinander

Das Institut für Zukünfte hat sich Ende 2018 zusammengeschlossen und ist seit September ein eingetragener Verein. Die Mitglieder bezeichnen das Institut als „Denkfabrik für zukunftsfähige Lebensweisen“. Den Plural „Zukünfte“ haben die Initiatoren bewusst gewählt: „Wir glauben, dass es nicht die eine Zukunft gibt, die wir kennen können und die wir bestimmen, sondern dass es mehrere Lösungen geben kann“, erläutert Matt.

In der Gestaltungsberatung werden daher nicht nur private Wohnungen unter die Lupe genommen, es sollen auch Probleme wie ungenutzte Freiflächen im städtischen Raum angesprochen werden. „Wir rufen Bürger, Initiativen und Vereine auf, den eigenen Lebensraum mitzugestalten, sodass sie sich stärker mit der Stadt identifizieren können“, erklärt Matt.

Designer, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler beraten Wolfsburger

Die Wolfsburger können sich im „Schiller 40“ von jungen Designern, Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern beraten lassen. Im sechsköpfigen Team ist die ausgebildete Produktdesignerin Maike Gebker dabei. Die 25-jährige Wolfsburgerin studiert derzeit Transformation Design an der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. „Wir möchten gemeinsam mit den Wolfsburgern an Lösungen arbeiten: Sei es in der eigenen Wohnung oder im Wohnviertel“, so Gebker. Wichtig sei dabei eines: „Gut ist es, wenn die Menschen offen sind für verschiedene Möglichkeiten und das Ergebnis nicht schon im Kopf feststeht“, betont die Designerin.

Die Öffentliche Gestaltungsberatung findet jeden Donnerstag von 18-20 Uhr im Co-Working-Space, Porschestraße 2c, statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Teilnahme an der Sprechstunde ist auch online möglich. Dafür wird auf der Internetseite institutfuerzukuenfte.de/ gestaltungsberatung ein Link bereitgestellt. Die Videokonferenz funktioniert mit einem kostenlosem Programm, welches ohne Vorinstallation genutzt werden kann.

