Wolfsburg

Der Jugendtreff „Loud & Proud“ wurde im November 2019 in der Kleiststraße eröffnet. Von März bis Juni 2020 war der Treffpunkt, der von der Aids-Hilfe gegründet wurde, wegen der Pandemie geschlossen. „Wir dachten, es kommt keiner mehr“, sagt Fabio Schmitz. Der 21-Jährige arbeitet in der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg, im Vorstand der Aids-Hilfe und als Honorarkraft im Jugendtreff. Entgegen seiner Befürchtungen, strömten die Jugendlichen nach dem ersten Lockdown wieder in die Kleiststraße.

Im Sommer wurden alle Sitzgelegenheiten nach draußen getragen, Musik aufgedreht, laut getanzt und manchmal Essen bestellt. Ansonsten sorgte Julia Raschke für die Verpflegung. Die 30-Jährige ehrenamtliche Mitarbeiterin wird von den Gästen nämlich liebevoll (und manchmal neckisch) als „Treff-Mama“ betitelt. „Ich koche sowieso gerne und während des Lockdowns habe ich mit dem Backen angefangen“, so Raschke. Zuerst waren es nur „einfache“ Kuchen, inzwischen zaubert sie Motivtorten, die wie Autos oder Gitarren aussehen.

Psychische Probleme werden bei den Menschen durch Corona schlimmer

Nun ist der Treffpunkt wegen des Lockdowns wieder geschlossen. Die Angst, die Jugendlichen zu verlieren, ist also wieder vorhanden. „Ich merke bereits jetzt aus zahlreichen Gesprächen, dass die psychischen Probleme bei den Menschen schlimmer werden“, erklärt Raschke. Einige haben einen „Lagerkoller“ oder Motivationsschwierigkeiten, andere bereits Depressionen oder Burn-Out. „Die Perspektivlosigkeit ist das Problem. Daher fragen auch viele Jugendlichen, wann wir wieder aufmachen“, so Schmitz.

Theoretisch könnte Loud&Proud mit Hygienemaßnahmen öffnen. Doch der Vorstand hat sich aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich dagegen entschieden. „Wir wollen auch Vorbild sein“, erklärt Schmitz.

Erster queerer Jugendtreff in Wolfsburg Das Wort „queer“ bedeutet auf Englisch „schräg“ oder „seltsam“. Einige verwendeten es als Schimpfwort und bezogen es auf Dinge oder Personen, die von der Norm abweichen. So wurden Schwule und Lesben, aber auch Menschen mit ungewöhnlicher Kleidung beleidigt. Die Schwulen und Lesben haben das Wort übernommen und die alte Bedeutung umgedreht: Queer weißt darauf hin, dass es toll ist, anders zu sein. Viele benutzen das Wort deswegen als Überbegriff für alles, was nicht heterosexuell ist und sich auch nicht auf schwul oder lesbisch beschränkt. So schließt "queer" auch die LGTB-Szene mit ein. LGTB ist die Abkürzung für lesbisch, gay, transgender und bisexuell.

Nummer gegen Kummer rund um die Uhr erreichbar

Dennoch können sich die Jugendlichen fast rund um die Uhr bei Schmitz melden. Er bietet nämlich unter 017634316544 die Nummer gegen Kummer an. Sobald der Treffpunkt wieder aufmacht, sollen – im Rahmen der Möglichkeiten – wieder Veranstaltungen stattfinden. „Dabei wollen wir die Aktionen mit den Gästen abstimmen und hoffen auf zahlreiche Ideen“, so Raschke.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig