Wolfsburg

Taufe, Kommunion oder Hochzeit: Normalerweise werden die religösen Feste im großen Kreis gefeiert – und auch vorbereitet. Wegen Corona ist das nicht möglich. Die Firmlinge der katholischen Pfarrei St. Christophorus treffen sich zur Vorbereitung online oder in Kleingruppen. Die Jugendlichen freuen sich über den Austausch mit Gleichaltrigen.

In der katholischen Pfarrei St. Christophorus bereiten sich seit Februar 28 Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren auf das heilige Sakrament der Firmung vor. „Unser Team besteht aus 20 Ehrenamtlichen und wir arbeitet mit viel Kraft und Herz daran, die Jugendlichen in dieser besonderen Zeit zu begleiten“, so Sebastian Bartos, Hauptverantwortlicher vom Katechetenteam.

Junge Katholiken begleiten Wolfsburger Firmlinge

Katechet wird die Person genannt, die die Jugendlichen auf die Firmung vorbereiten. Früher war es in der Gemeinde noch üblich, dass Mütter und Väter Katecheten waren. Das habe sich deutlich gewandelt. „Eltern sind nicht mehr im Team, die meisten sind um die 20 Jahre“, sagt Bartos, der selber 26 Jahre alt ist.

Treffen in Kleingruppen: Die Jugendlichen der Pfarrei St. Christopherus bereiten sich auf die Firmung vor. Quelle: Sebastian Bartos

Die Firmlinge wurden aufgrund der Pandemie in drei Präsenz-Gruppen und zwei Online-Gruppen aufgeteilt. „Online-Einheiten und ein starkes Hygienekonzept ermöglichen uns Flexibilität und Planungssicherheit“, betont Bartos. Die Verantwortlichen haben dabei immer den Inzidenzwert von Wolfsburg im Blick. So wurde eine Präsenz-Veranstaltung mit dem Bestatter Gerrit Gebauer auf dem St. Annen-Friedhof kurzfristig abgesagt.

Wolfsburger Firmlinge sollen nicht nur in der Bibel lesen

Bei dem Treffen wollten sich die Jugendlichen über den Tod und das Leben nach dem Tod austauschen. Dieser Termin wird voraussichtlich in einigen Wochen nachgeholt, denn das Thema soll „erlebnisorientiert“ vermittelt werden. „Während der Vorbereitung sollen die Jugendlichen nicht stoisch in der Bibel lesen, sondern etwas fürs Leben lernen“, erklärt Bartos.

Online-Treffen: Sebastian Bartos (links oben) begleitet die Jugendlichen bei der Firmung. Quelle: Sebastian Bartos

Die Jugendlichen sind mit dem Konzept zufrieden. Vor allem, da die Treffen eine schöne Abwechslung zum Homeschooling sind. Firmling Sophie Lindner ist in einer der Online-Gruppen und sie findet es gut, dass trotz aller Einschränkungen die Firmung vorbereitet werden kann. „Gerade in der heutigen Zeit mit fehlenden sozialen Kontakten ist es positiv, dass ich mich mit Gleichaltrigen austauschen kann“, so Sophie.

Firmung: Was ist das? Die Firmung (lateinisch: confirmatio ‚Bestätigung, Bekräftigung‘, von firmare ‚festmachen, kräftigen, bestätigen, beglaubigen‘) ist eines der sieben Sakramente der römisch-katholischen, der altkatholischen und der orthodoxen Kirche (dort Chrismation ‚Salbung‘ genannt) sowie eine sakramentale Handlung (Sakramentale) in der anglikanischen Kirche. In der katholischen Kirche ist die Firmung (auch Firmsakrament, Sacramentum confirmationis) die Fortführung der Taufe und bildet zusammen mit dieser und der Erstkommunion die Sakramente der christlichen Initiation. Die Firmung wird als Gabe der Kraft des Heiligen Geistes an den Gläubigen verstanden.

Firmung findet voraussichtlich im Juli statt

Die Firmung findet nach derzeitigem Stand am 17. Juli in der St. Christophorus Kirche statt. „An dem Samstag werden zwei Gottesdienste gefeiert, damit jeder Firmling Angehörige einladen kann“, sagt Bartos.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig