Die Niedersächsische Landesregierung hat jetzt ein Hilfsprogramm für in Not geratene Jugend- und Familieneinrichtungen verabschiedet. Damit können auch die Wolfsburger Jugendherberge, der Jugendzeltplatz in Almke und das Schullandheim in St. Andreasberg finanzielle Hilfe beantragen.

Laut der Wolfsburger Landtagsabgeordneten Immacolata Glosemeyer ( SPD) stehen landesweit jetzt 29,8 Millionen Euro bereit. „Viele der Träger sind aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen in eine wirtschaftliche Notlage geraten, da die Übernachtungs- und Verpflegungseinnahmen weggefallen sind“, betont Glosemeyer. Man wolle Schließungen verhindern und die „Infrastrukturen in den Jugendherbergen oder Zeltplätzen aufrecht erhalten“.

Jugendherberge braucht Schulklassen und Sportgruppen als Gäste

Für Marco Möller, Betreiber der Jugendherberge in Wolfsburg, ein wichtiger Schritt, denn: „Wir stehen auf der Kippe.“ Fahrten von Schulklassen seien komplett weggefallen, lediglich am Wochenende habe man einige Gäste. Überleben könne man so auf Dauer nicht. „Wir brauchen die Schulklassen und Sportgruppen wieder“, sagt er.

Trübe Stimmung herrscht auch auf dem Jugendzeltplatz in Almke: „Die Saison ist verloren, wir haben 90 Prozent Stornierungen, viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit“, berichtet Frederik Boog, Bildungsreferent beim Stadtjugendring. „Dabei haben wir normalerweise rund 25 000 Übernachtungen pro Jahr.“ Der Stadtjugendring als Betreiber rechnet mit einem Jahresdefizit von rund 90 000 Euro. Auch er sagt: „Das Hilfspaket ist eine gute Unterstützung, um das Defizit zu decken.“

Schullandheim setzt auf schnelle Hilfe

Auch Tina Ballhausen, Pächterin des Schullandheims der Stadt Wolfsburg in St. Andreasberg, hofft auf die finanzielle Hilfe: „Wenn die Hilfe schnell kommt und wir damit unsere Verbindlichkeiten bezahlen könnten, wäre das super“, sagte sie kürzlich der WAZ. Das Schullandheim stehe seit März leer. Sie und ihr Mann Alois Ballhausen würden darüber nachdenken, „im Oktober aufzuhören“.

Aufhören: Genau das will die Landesregierung mit ihrem Hilfsprogramm ja verhindern. Betroffene können ab sofort Hilfe zur Bestandssicherung, für Mehrausgaben für Hygienemaßnahmen sowie für die Deckung von Stornierungskosten (nur bei anerkannten Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe) beantragen. Infos und Anträge per E-Mail unter corona.sonderfoerderung.jh.sl@ls.niedersachsen.de. Anträge müssen bis 31. Oktober 2020 eingereicht werden.

