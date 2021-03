Stadtmitte

Am Freitag und Samstag, 5. und 6. März, werden die ersten Mitarbeiter aus Wolfsburger Kitas und Schulen im Impfzentrum im CongressPark geimpft. Nach Abfrage aller betroffenen Personen am Montag wurden die ersten Termine bereits versandt.

Durch die Änderung der Impfverordnung ist es nun möglich, Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege sowie in Grund-, Sonder- oder Förderschulen arbeiten, ein Impfangebot zu machen.

Die ursprünglich geplanten 1440 Impfmöglichkeiten reichten nicht aus

Im ersten Schritt standen 1440 Impfmöglichkeiten zur Verfügung. Dieses Angebot wurde durch die Nachfrage übertroffen. Dies führt dazu, dass für einen Tag eine zweite Impfstraße hinzugefügt wird. Dadurch erhalten in Wolfsburg nun 1800 Personen aus den betroffenen Gruppen ein Terminangebot.

Stadtrat Andreas Bauer dankte den Kollegen des Impfzentrums und des Geschäftsbereiches Schule „für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung der Organisation.“ Stadträtin Iris Bothe ergänzt: „Um eine sichere Öffnungsperspektive für die Einrichtungen haben zu können, stellen die Impfungen einen wichtigen Baustein dar. Dass die Nachfrage seitens des Kita- und Schulpersonals so groß ist und unsere Kalkulation weit übertroffen hat, freut mich sehr.“

Von der Redaktion