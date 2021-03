Stadtmitte

Wenn man einen lieben Menschen verliert, bricht für Familie und Freunde oft eine Welt zusammen. Für Kinder ist es besonders schlimm. Deshalb gibt es beim Wolfsburger Hospizverein die „Trostinsel“, die sich um Mädchen und Jungs nach einem Todesfall kümmert. Dort können Kinder darüber sprechen, wie sie sich fühlen und was in ihnen vorgeht. Damit ihnen das leichter fällt, gibt es die Handpuppe Caro und ihren Plüschfisch-Freund Ingo. Ihre Geschichten gibt es jetzt als Büchlein.

Die WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ ermöglichte das Projekt: Das Trostinsel-Team hatte sich mit dem Konzept für das Heft „Hier kommt Caro“ bei der Aktion von WAZ und Volksbank BraWo beworben. Es landete auf Platz 2 und erhielt 1500 Euro. „So konnten wir mit dem Caro-Heft starten“, freut sich „Trostinsel“-Leiterin Dagmar Huhnholz. „Druckkönig“ Bernd Klamt half tatkräftig bei der Umsetzung.

Hilft beim Trösten: Handpuppe Caro. Quelle: Roland Hermstein

In dem Büchlein erleben die pfiffige Caro und der vorlaute Ingo jede Menge Abenteuer

Eine Ausgabe gibt es schon, eine weitere soll folgen. Das Heft ist gerade in der Corona-Zeit wichtig, denn Gruppentreffen sind nicht erlaubt. In dem Büchlein erleben die pfiffige Caro und der vorlaute Ingo jede Menge Abenteuer. „Ingo ist eigentlich ein Goldfisch, der sich zum Fasching als Clownfisch verkleidete. Doch die Farbe ging nicht mehr ab und Ingo sieht weiterhin wie ein Clownfisch aus“, verrät Simone Fischer schmunzelnd. Von ihr stammen die lustigen Geschichten, in denen auch Tod, Trauer, Sterben vorkommen. „Die Geschichten helfen, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen“, erklärt Dagmar Huhnholz.

Simone Fischer denkt sich nicht nur äußerst lustige Geschichte für ihre beiden Helden aus. Die ehrenamtliche Trauerbegleiterin macht dazu noch die Fotos, die sehr kreativ und mindestens genauso witzig sind wie die Texte. Die Fotos entstehen gleich, nachdem die Versuchsingenieurin eine Idee für eine Geschichte hat. Erst danach schreibt Simone Fischer die Texte.

Die Handpuppe und der Plüschfisch kamen sogar mit in den Familienurlaub nach Kreta

Caro und Ingo sind mittlerweile fester Bestandteil ihres Lebens: Weil sie eine Ferien-Episode für sie im Kopf hatte, kamen die Handpuppe und der Plüschfisch kurzerhand mit in den Familienurlaub nach Kreta. Sie fotografierte die beiden beim verträumten Blick aus dem Flieger, mit Sonnenbrille am Strand, in der Sandburg, beim Jet-Ski-Fahren oder auf dem Gepäckband am Flughafen.

Ingo hat Angst vorm Fliegen, deshalb verkriecht er sich während des Fluges in der Kotztüte. Zunächst. Doch dann kommt er aus seinem Versteck und ist begeistert vom Anblick der Wolken. Ganz verzückt sagt er zu Caro: „Wie schön es doch im Himmel ist. Wenn die Verstorbenen oder ihre Seelen wirklich in den Himmel kommen, dann haben sie es sehr schön.“ Dieser Satz ist ein guter Aufhänger, um mit Kindern über den Tod zu sprechen, erklären Dagmar Huhnholz und Simone Fischer.

Solche Aufhänger bietet auch die Geschichte, in der Caro und Ingo eine Beerdigungskiste für die verstorbene Hummel Sumsel bauen. Weil die so sehr Blumen liebte, bemalen sie die Kiste mit Blumen. Alle Geschichten sind voller liebevoller Details – die Kinder sofort entdecken.

Von Sylvia Telge