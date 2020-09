Wolfsburg

Myriam und Djuliano Saliovski haben das Boutique Hotel und Restaurant „ Goldene Henne“ in der Kleiststraße modernisiert. Das Haus wurde 1954 gebaut, somit gehört es zu den ältesten Gebäuden in Wolfsburg. Manche kennen es vielleicht noch als „Hansa-Kogge“ oder „ Wienerwald“. Das Ehepaar hat aus der ehemaligen Spelunke ein modernes Restaurant und Hotel erschaffen. Dabei sehen die Zimmer durch Zufall alle anders aus.

Vor 26 Jahren kam Djuliano Saliovski aus Jugoslawien nach Deutschland. Im damaligen Bürgerkriegsland Jugoslawien habe es Probleme gegeben, da seine Mutter Serbin ist und sein Vater Kosovo-Albaner. Im Restaurant „Fellini“ arbeitete er als Kellner und lernte seine Frau, eine Berlinerin, bei der Arbeit kennen. Gemeinsam machten sie sich 2001 mit einem Restaurant in Weyhausen selbstständig, später kam noch das „La Perla“ im Schachtweg dazu. 2006 pachtete das Ehepaar die Goldene Henne. „Das Gebäude stand acht Monate leer, es war dreckig und heruntergekommen. Wir mussten die Räume drei Monate putzen“, erinnert sich die Inhaberin.

Anzeige

In dem Wolfsburger Hotel ist jedes Zimmer individuell eingerichtet

Eröffnet haben sie das Hotel noch im alten Stil mit den dunklen Möbeln und dem Tresen aus Holz. Sie selber zogen mit Tochter und Sohn in eine Wohnung über dem Restaurant. Vor sieben Jahren kauften die Wolfsburger das Haus, bauten um und zogen nach Reislingen. Aus ihrer Wohnung und dem hinteren Restaurantbereich sind Hotelzimmer geworden, sodass insgesamt 24 Zimmer gemietet werden können.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Drei Zimmer sind für Menschen mit Beeinträchtigungen, sie können von der Rückseite des Gebäudes betreten werden. Jedes der Zimmer ist individuell eingerichtet, kein Möbelstück gleicht dem anderen. „Wir haben mit vielen Inneneinrichtern gesprochen, doch keine Idee hat uns wirklich begeistert“, so Myrjam Salinovski.

Zur Galerie Myriam und Djuliano Saliovski renovierten das Hotel und Restaurant „Goldene Henne“. Jetzt sehen alle 24 Zimmer individuell aus, dabei lernen die Gäste in jedem Raum die VW-Stadt kennen.

Wolfsburger Hotelinhaber wünschen sich abgesenkte Bordsteine

Dann kam die gute Nachricht: Ein ehemaliger Hotelausstatter wollte eine Ausstellungshalle mit eingerichteten Zimmern verkaufen. Da griffen sie zu, die passende Dekoration war schon dabei. Während des laufenden Betriebs wurden drei Zimmer innerhalb von vier Tagen renoviert. „Wir haben alles selber umgebaut, vom Fußboden bis zur Decke“, sagt der 45-jährige Djuliano Saliovski.

In jedem Zimmer taucht goldene Farbe auf, entweder als Kissen oder in einem großen Gemälde. Zudem lernen die Gäste viel über die VW-Stadt, denn in jedem Zimmer liegen Bücher über Wolfsburg. Die Renovierung war 2019 abgeschlossen, demnächst soll noch die Außenfassade gestrichen werden. Zudem wünschen sich die Hotelinhaber abgesenkte Bordsteine für ihren Parkplatz, doch da stellt sich der Wolfsburger Denkmalschutz quer. „Sie begründen es mit dem Alter des Gebäudes, dabei sind die Bordsteinkanten an anderen Stellen in der Straße auch schon ausgetauscht worden“, betont Myrjam Saliovski.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig