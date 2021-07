Wolfsburg

Was für eine Fußballnacht! Italien hat sich den EM-Titel geholt und 3:2 im Elfmeterschießen gegen England gewonnen – und in Wolfsburg machten viele, viele hundert Tifosi die Innenstadt zur riesigen grün-weiß-roten Partymeile mit Jubel und Fan-Gesängen. Es gab sogar ein prächtiges Feuerwerk über der Schillerstraße!

Zwar wollte die Polizei den City-Ring sowie einige Nebenstraßen mit Anpfiff des Spiels sperren, hatte aber umdisponiert – erst nach Ende der Partie kamen die rot-weißen Absperrbaken zum Einsatz. Das war eine Sicherheitsmaßnahme, um einen Autokorso zu verhindern. das klappte auch. Verhindert werden konnte aber nicht, dass sich dennoch Fans in Autos setzten und hupten wie verrückt.

„Inoffizielles“ Public Viewing am Café Sport

Mehrere hunderte Tifosi hatten die Partie vor dem Café Sport hinter C&A verfolgt – das kleine Lokal wurde zum inoffiziellen Public-Viewing-Standort der Italien-Fans in Wolfsburg. Zwei riesige Italien-Fahnen hingen an Laternen und die Fans hatten sich entsprechend gekleidet, stimmten immer wieder Fan-Gesänge an und brachten Tröten und Trommeln zum Einsatz. Das Spiel wurde dort natürlich auf Italienisch übertragen.

Nach der Verlängerung und dem nervenaufreibenden Elfmeterschießen gab es allerdings kein Halten mehr – Italien-Fans strömten aus Kneipen und Wohnungen auf die Straßen der Innenstadt, die Freude kannte keine Grenzen. Überall Jubel, glückliche Gesichter, „Viva Italia“ oder „Bella Ciao“-Gesänge. Viele Tifosi trugen die italienische Fahne als Umhang.

Nach dem Abpfiff gab’s auch kein Halten mehr im Kaufhof – auch dort strömten hunderte Fans aus den Kneipen auf die Straße. Vor der Kneipenmeile versammelten sich erst hunderte Fans, dann wurden es immer. Es wurden Rauch-Feuerwerkskörper in den italienischen Farben gezündet.Und als dann um halb eins plötzlich ein Feuerwerk wie an Silvester abgefackelt wurde, gab es Applaus. Wie angekündigt ließ die Polizei, die mit einem Großaufgebot in Wolfsburgs Straßen unterwegs war, den Fußgängerkorso rund um den für den Autoverkehr gesperrten City-Ring gewähren. Nur als dann zum wiederholten Male Polen-Böller gezündet wurden, gab’s per Lautsprecher eine Ansage...

Von Claudia Jeske