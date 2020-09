Wolfsburg

Nach dem Schulstart und mit Blick auf den Herbst, in dem das Virus vermehrt über Aerosole in geschlossenen Räumen verbreitet werden könnte, warnen Politiker und Experten vor einer drohenden neuen Corona-Welle. Die WAZ hat deshalb nachgefragt, wie das Gesundheitsamt, das Klinikum und Hausärzte in Wolfsburg auf einen möglichen Anstieg der Infektionszahlen vorbereitet sind.

Im Gesundheitsamt beherrscht das Virus noch immer den Arbeitsalltag

Eine „Pause von der Pandemie“ gab es im Gesundheitsamt nie: Laut Stadträtin Monika Müller habe das Amt zwar begonnen, reguläre Aufgaben wieder aufzunehmen, das Virus beherrsche aber noch immer den Arbeitsalltag. Um Abhilfe für die Mitarbeiter zu schaffen, gab die Stadt bereits im Sozialausschuss im Juni bekannt, vier neue Stellen beantragt zu haben. Diese seien mittlerweile zum Teil besetzt. Unterstützung bekommt das Amt zudem von Soldaten der Bundeswehr und Mitarbeitern, die eigentlich bereits in Rente sind.

Bei einem starken Anstieg der Infektionszahlen könnte das Amt laut Müller schnell Unterstützung bekommen: „Wir haben zusätzlich rund 50 Personen aus der Stadtverwaltung geschult, die im Bedarfsfall unsere Teams im Infektionsschutz verstärken können.“ Die Personen sind für die Nachverfolgung von Infektionen ausgebildet. Müller betont: „Bei einem erheblichen Ansteigen der Fallzahl würden wir aber natürlich für andere Aufgabenfelder weiteres Personal aus der Stadtverwaltung einsetzen müssen.“

Das Klinikum muss einen Teil seiner Betten für Corona-Patienten freihalten

Auch das Klinikum beobachtet das Infektionsgeschehen täglich. „Sollte die Zahl der positiven, vor allem aber der erkrankten und im Klinikum behandlungsbedürftigen Corona-Patienten steigen, wird geprüft und entschieden, ob und wie das Klinikum reagieren muss“, erklärte ein Sprecher. Zum Beispiel könnte das Klinikum Besucherregeln ändern und zusätzliche Kapazitäten für Covid-19-Patienten schaffen.

Gemäß einer Verordnung des Landes Niedersachsen muss das Klinikum derzeit mindestens vier Prozent der Kapazität auf den Normalstationen sowie zehn Prozent der Intensivkapazitäten für Patienten mit einer Corona-Infektion freihalten. Von den daneben zur Verfügung stehenden Betten sind derzeit im Schnitt knapp 80 Prozent belegt. „Aktuell steht die Ampel auf Grün“, heißt es aus dem Klinikum.

Mit festen Zeiten und einer Selbstauskunft: Noch immer gelten im Klinikum Regeln für Besucher, angesichts der geringen Infektionszahlen sind sie jedoch deutlich lockerer als zu Beginn der Pandemie. Quelle: Britta Schulze

Die Hausärzte blicken nicht ohne Sorgen in den Herbst

Bei den Hausärzten ist die Situation laut Dr. Christian Bekermann, Allgemeinmediziner und Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, derzeit ebenfalls verhältnismäßig ruhig: „Die Zahl der Reiserückkehrer, die sich testen lassen möchten, flaut schon wieder ab.“ Das Online-Buchungssystem für Corona-Tests habe die Praxen gut unterstützt, außerdem sei die Versorgung mit Schutzausrüstung momentan gut.

Unsicherheiten bleiben für Bekermann beim Blick in den Herbst und der dann möglicherweise steigenden Zahl von Infekten, die ähnliche Symptome wie das Corona-Virus hervorrufen: „Da sind sicherlich viele organisatorische Dinge noch ungeklärt.“ Etwa die Frage, ob es möglich ist, bei jedem Atemwegsinfekt einen Test durchzuführen. Bekermann sieht diesbezüglich die Politik in der Verantwortung, sich Gedanken zu machen: „Zum Beispiel über andere Testverfahren und Schnelltests. Wir werden den Ansturm sicherlich nicht mit der Vorgehensweise bewältigen können, mit der wir bei den Reiserückkehrern vorgegangen sind .“

Von Melanie Köster