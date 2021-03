Wolfsburg

Seit Sonntag gilt Wolfsburg aufgrund der hohen Infektionszahlen als Hochinzidenzkommune. Über das Wochenende hat die Stadt 39 Neuinfektionen registriert, die Inzidenz lag am Montag bei 120,6. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Die betroffene Person lebte in einem Pflegeheim und ist auch dort verstorben. Eine gute Nachricht gab es am Montag aber auch: Die Impfquote in Wolfsburg steigt, derzeit liegt sie bei 11,3 Prozent.

Insgesamt haben sich bisher 2425 Menschen mit dem Virus infiziert

Insgesamt haben sich in Wolfsburg bislang 2425 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon sind 345 laufende Fälle. 2008 Menschen gelten als genesen, 73 starben mit oder an dem Virus. Durch die 39 Neuinfektionen steigt die Inzidenz auf 120,6. Das Land, das für Wolfsburg gestern eine Inzidenz von 119 herausgegeben hatte, vermeldet heute den Wert 115,8.

Da die Inzidenz in Wolfsburg seit Freitag über 100 liegt, gelten ab Dienstag verschärfte Corona-Regeln: Der Einzelhandel und Museen müssen schließen, außerdem darf sich ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Lediglich Kinder bis sechs Jahre zählen nicht mit. Die Kitas bleiben vorerst geöffnet, wie es nach Ostern weitergeht, ist noch unklar. Ab einer Inzidenz von 150 würden Wolfsburg noch strengere Corona-Maßnahmen drohen.

Insgesamt haben 13708 Impfungen stattgefunden

Die Stadt veröffentlicht derweil aber auch gute Nachrichten: Bis zum 26. März haben in Wolfsburg insgesamt 19 672 Impfungen stattgefunden. Davon kam 13 708 Mal der Impfstoff von Biontech bei Erst- oder Zweitimpfungen zum Einsatz, 5256 Mal der von Astrazeneca. Zudem führte das Impfzentrum insgesamt 708 Impfungen mit Moderna durch. Oberbürgermeister Klaus Mohrs äußert sich zufrieden: „Das Impfzentrum leistet hervorragende Arbeit. Mich erreichen sehr viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung.“

Klaus Mohrs, Oberbürgermeister: „Das Impfzentrum leistet hervorragende Arbeit.“ Quelle: Roland Hermstein

Stadtrat Andreas Bauer betont, dass die Impfquote in Wolfsburg mit 11,3 Prozent höher sei als im Bundes- (10,3 Prozent) und Landesdurchschnitt (10,2 Prozent) „Wir könnten aber noch deutlich mehr Menschen impfen, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stehen würde“, erklärt Bauer. Von dem bisher vom Land gelieferten Impfstoff hat die Stadt einen Großteil bereits verwendet. Laut einer Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums hat Wolfsburg bis zum 25. März insgesamt 21 410 Dosen Impfstoff bekommen.

Von Melanie Köster