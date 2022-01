Wolfsburg

Seit 1. Oktober ist Dennis Weilmann (CDU) Wolfsburgs neuer Oberbürgermeister. Zuvor war er als Erster Stadtrat unter anderem für die Bereiche Wirtschaft, Digitalisierung und Kultur verantwortlich. Die WAZ sprach mit ihm über seine ersten 100 Tage im Amt.

Was haben Sie am ersten Tag als Oberbürgermeister gemacht?

Formal war der Amtsantritt schon am 30. September. Vor der Verabschiedung von Klaus Mohrs am Nachmittag habe ich die Amtsgeschäfte offiziell übernommen. So richtig los ging es aber am 1. Oktober. Morgens hatte ich wie immer die Büro-Rücksprache mit meinem Team und ein paar interne Rücksprachen. Es ging ja alles sehr schnell, wir hatten nur wenige Tage nach der Wahl. Gleich am ersten Tag hatte ich einen repräsentativen Jubiläums-Termin: 50 Jahre DRK-Kita Mörse – ein wirklich schöner erster Termin als Oberbürgermeister.

Dennis Weilmmann mit seiner Familie zur Amtseinführung im Wolfsburger Theater. Quelle: Roland Hermstein

Wie sieht Ihr Terminkalender seitdem aus?

Ich habe schon immer viel gearbeitet und es war mir immer wichtig, viele persönliche Gespräche mit den Menschen der Stadtgesellschaft zu führen und das werde ich auch als Oberbürgermeister weiterhin tun. Dazu kommen jetzt auch verstärkt repräsentative Termine, die ein Oberbürgermeister noch zusätzlich wahrnehmen darf. Das ist für mich und meinen Kalender herausfordernd, macht aber auch sehr viel Spaß. Dadurch, dass ich jetzt schon lange hier in der Verwaltung bin, war ich gut vorbereitet auf das, was mich jetzt hier erwartet hat. Das macht vieles einfacher.

Können Sie Ihr Wahlversprechen noch halten und weiterhin nah am Bürger sein?

Ich hoffe, dass das so wahrgenommen wird, denn für mich ist es weiterhin ein sehr wichtiges Anliegen. Vor Weihnachten war ich mit meinem neuen Dialogformat „ansprechbar“ in Fallersleben auf dem Marktplatz. Die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sollten die Möglichkeit haben, ihren Oberbürgermeister direkt anzusprechen. Es gab Lob, Kritik, Wünsche, wie zum Beispiel zum persönlichen Umfeld in einem bestimmten Wohnviertel oder sie fragten, wann es losginge mit dem barrierefreien Aufzug in Fallersleben. Das Format ist gut angekommen. Die Menschen fanden es toll, dass ich mir die Zeit nehme, um bei ihnen zu sein – offen und ohne Hürden direkt ansprechbar zu sein. Das war ein guter erster Termin, den ich auf jeden Fall im ganzen Stadtgebiet fortführen werde. Ich möchte meine Bürgerbeteiligungsformate deutlich stärken und werde auch als Oberbürgermeister mit eigenen Social-Media-Kanälen aktiv sein, das gab es bisher so nicht. Die Stadt hat ihre eigenen Kanäle, ich möchte aber zusätzlich auch als Oberbürgermeister präsent sein. Ich möchte für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger erreichbar sein. Ich werde nicht alle Wünsche erfüllen oder umsetzen können, aber zu wissen, was die Menschen bewegt, halte ich für ganz wichtig, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Ihre bisherige Dezernentenstelle ist noch unbesetzt. Jetzt wurde beschlossen, sie öffentlich auszuschreiben. Warum?

Das Gesetz sieht vor, dass solche Stellen öffentlich auszuschreiben sind und nur in ganz bestimmten Fällen davon abgewichen werden kann. In der Hauptsatzung der Stadt ist eine bestimmte Anzahl von Dezernenten festgeschrieben, von daher war für mich klar, dass ich dem Rat vorschlage, diese Stelle öffentlich auszuschreiben. Die Aufgaben sind da und werden bei den Themen Digitalisierung, Wirtschaft und Umwelt zukünftig eher mehr als weniger. Mein Ziel ist es, jemanden zu finden, der auch mit großer Mehrheit vom Rat gewählt wird. Ich wünsche mir, dass die Ebene des Verwaltungsvorstands auch weiterhin sehr eng mit der Politik zusammenarbeitet und ein Vertrauensverhältnis da ist. Das Beste für Wolfsburg können wir nur erreichen, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Das gilt im Übrigen ebenso für den Rat. Die ersten Wochen waren noch sehr stark vom Wahlkampf geprägt. Das ist sicherlich auch ein Stück weit normal, doch jetzt müssen sich alle auf das gemeinsame Ziel fokussieren, unsere Stadt weiterhin lebenswert und wirtschaftlich stark zu gestalten. Ich bin da sehr zuversichtlich, denn im letzten Rat haben wir so gut wie alle Vorlagen gemeinsam und einstimmig verabschiedet. Dabei waren richtungsweisende Entscheidungen zu wichtigen Stadtentwicklungsthemen wie Innenstadtentwicklung, Smart City und neuen Wohnraum. Die Resolution zum neuen Volkswagen-Werk ist ebenso einstimmig erfolgt. Wir haben im Rat in der letzten Zeit wichtige Entscheidungen gemeinsam getroffen und darauf müssen wir weiter aufbauen.

Die erste Stadtratssitzung verlief unterschwellig brodelnd, heißt es. Sie haben zu respektvollem Umgang miteinander aufgerufen. War das eine Herausforderung für Sie in Ihrer neuen Rolle?

Natürlich sind Sitzungen, in denen rein konstruktiv miteinander gearbeitet wird, sicherlich angenehmer. Aber ich schaue jetzt in die Zukunft und nicht zurück. Gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden werde ich zu einem gemeinsamen Termin einladen. Dort werden wir die weitere Zusammenarbeit thematisieren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch künftig wichtige Entscheidungen für Wolfsburg gemeinsam treffen.

Sitzung des Wolfsburger Rates im CongressPark: „Gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden werde ich zu einem gemeinsamen Termin einladen“, sagt Weilmann. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

In der letzten Ratssitzung vor Weihnachten gab es einen ziemlichen Eklat, als CDU, PUG und AfD sich zusammenschlossen und eine beschlussfähige Mehrheit bildeten. Wie wollen Sie die Gemüter beruhigen?

Zunächst ist wichtig, dass es im Rat der Stadt keine Entscheidung gab, für die die Stimmen der AfD maßgeblich waren. Die Frage ist für mich aber in die Zukunft gerichtet: Wie können wir wieder zu einem konstruktiven Zusammenarbeiten kommen? Das werde ich gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden und dem Rat besprechen. Ich glaube, dass alle Fraktionen für sich ausschließen können, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass sich die Fraktionen auf eine gute Zusammenarbeit verständigen. Wir haben alle das gleiche Ziel: Wir wollen für die Menschen in Wolfsburg das Beste erreichen, die Stadtentwicklung vorantreiben.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Mir ist wichtig, gemeinsam mit den Menschen zu arbeiten. Dazu gehört es, zuzuhören und dann die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ich bin gewählt worden, um unsere Stadt als Stadtoberhaupt gemeinsam mit den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern in die Zukunft zu führen und Wolfsburg über die Stadtgrenzen hinaus zu repräsentieren. Dazu gehört es natürlich auch, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und nicht jede Entscheidung wird auch jedem gefallen. Doch wenn ich überzeugt bin, dass – natürlich immer in Abstimmung mit unseren Experten hier im Hause – eine Entscheidung zum Wohle Wolfsburgs erforderlich ist, dann vertrete ich diese Entscheidung auch. Nehmen wir als Beispiel die 2G-Regelung. Vor einigen Wochen war das Land Niedersachsen bei diesem Thema noch sehr zurückhaltend. Ich habe aber frühzeitig entschieden, dass wir in Wolfsburg aufgrund der pandemischen Entwicklung die 2G-Regelung einführen. Das gab natürlich auch Kritik, aber im Nachhinein wurde mir von vielen Seiten zugetragen, dass es die richtige Entscheidung war. Ich muss die Entscheidungen vertreten und das tue ich, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht nicht immer jedem gefallen.

Corona und das Impfen bestimmen die Zeit seit Ihrem Amtsantritt. Wie ist Ihre Haltung zu den sogenannten „Montagsspaziergängern“?

Die Montagsspaziergänger sind ja kein Wolfsburger Phänomen. Wir sehen in der Berichterstattung, dass die Menschen bundesweit auf die Straßen gehen. Es ist viel Unzufriedenheit, aber auch Unsicherheit bei diesen Menschen zu erkennen. Nach zwei Jahren Pandemie erleben viele eine Corona-Müdigkeit und eine gewisse Frustration. Das kann ich nachvollziehen, auch ich würde mir wünschen, dass die Pandemie vorbei ist und wir ein Leben ohne Einschränkungen führen können. Das ist aber aktuell noch nicht möglich. Gefährlich wird es allerdings, wenn andere Personen, wie Rechtsextremisten, die Situation ausnutzen, um ihre staatsfeindlichen Parolen zu transportieren. Hier müssen wir sehr wachsam sein. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Montagsspaziergänge zählen nämlich nicht zu dieser Gruppe, sondern sind normale Bürgerinnen und Bürger, die in der aktuellen Situation verunsichert sind. Ich bin hier auch im engen Austausch mit der Wolfsburger Polizeichefin, Frau Krischker. Mit einer Aktion am 27. Dezember haben auch einige Wolfsburgerinnen und Wolfsburger der verstorbenen Corona-Toten gedacht und so verdeutlicht, wie viele Opfer es in unserer Stadt schon gegeben hat. Wir dürfen diese Menschen nicht vergessen und müssen weiterhin vorsichtig sein. Ich finde die Aktion sehr gelungen und habe mich daher auch gerne daran beteiligt.

Montagsspaziergang in Wolfsburg. Quelle: Britta Schulze

Würden Sie sich den „Montagsspaziergängern“ in einem Gespräch stellen, wenn sie es denn wollten?

Ja, natürlich, das tue ich ja auch schon. Ich bekomme diesbezüglich aktuell zahlreiche Brief, E-Mails und Anrufe. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, miteinander zu sprechen.

Wie gut ist Wolfsburg für eine mögliche fünfte Corona-Welle gerüstet bzw. was passiert, wenn Omikron das öffentliche Leben lahmlegt?

Wir werden diese Pandemie nur beenden können, wenn wir die Impfquote weiter erhöhen. Aktuell sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen. Daher werde ich auch nicht müde, die Menschen anzusprechen und weiterhin zu appellieren: Lassen Sie sich impfen! Nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir in Wolfsburg haben, wie zum Beispiel über die mobilen Impfteams, zum Beispiel in der City-Galerie, aber auch bei den Hausärzten und überall, wo weitere Möglichkeiten angeboten werden. Nur dann werden wir es schaffen, die Pandemie hinter uns zu lassen und auf die einschränkenden Maßnahmen verzichten können. Aber aktuell sind diese leider notwendig.

Bezüglich Omikron müssen wir als Verwaltung natürlich auch die kritische Infrastruktur im Auge haben. Auf unsere Berufsfeuerwehr, das Klinikum, das Gesundheitsamt und zahlreiche andere Bereiche können wir nicht verzichten. Um den Betrieb dort aufrecht zu erhalten, müssen wir diese Bereiche bestmöglich schützen. Deswegen haben wir zeitnah die 3G-Regelung und FFP2-Maskenpflicht im Rathaus eingeführt und den Zugang für Externe zum Beispiel bei der Berufsfeuerwehr unterbunden. Wir müssen in diesen Bereichen unbedingt arbeits- und handlungsfähig bleiben. Impfungen und tägliche Tests helfen dabei. Wir sehen in unseren europäischen Nachbarländern, welche katastrophalen Folgen es haben kann und wie schnell es gehen kann.

Wie wollen Sie die Wolfsburger zum Impfen bringen?

Zunächst war mir wichtig, dass wir ein entsprechendes Angebot schaffen und jeder Wolfsburgerin und jedem Wolfsburger die Möglichkeit geben konnten und können, sich impfen zu lassen. Durch die mobilen Impfteams war das möglich. Diese konnten wir kontinuierlich aufstocken. Um zusätzlich zu motivieren, haben wir gemeinsam mit der WMG auch eine Impfkampagne auf den Weg gebracht. Ich spreche auch ganz bewusst mit Menschen, die Ängste und Vorbehalte gegenüber dem Impfen und den damit verbundenen Maßnahmen haben. Da gibt es viele Fragen und ich finde es wichtig, zuzuhören und den Dialog zu suchen.

Corona-Impfungen: „Aktuell sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen“, sagt der Oberbürgermeister. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Innenstadtausbau und Wohnungsangebote sind Themen, die Sie im Wahlkampf hatten. Was konnten Sie da bereits vorantreiben?

Das Thema Wohnen liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte die Wohnbauoffensive gerne weiter fortführen. Dafür ist es aber erforderlich, an der einen oder anderen Stelle nachzujustieren. Der Bedarf der Menschen hat sich, nicht zuletzt auch durch Corona, verändert. Homeoffice-Angebote und ein verändertes Pendlerverhalten müssen in die weiteren Planungen einfließen. Die Wohnbauoffensive sieht vor, insgesamt 10.000 Wohneinheiten zu schaffen. Davon sind rund 3000 geschaffen. Bei den restlichen knapp 7000 Einheiten müssen wir jetzt entscheiden, wie und wo wir sie schaffen. Es sind neue Quartiere wie die Steimker Gärten oder die Hellwinkel-Terrassen entstanden und weitere, wie der Sonnenkamp, folgen noch. Gemeinsam mit der Politik müssen wir die Ausrichtung nochmals betrachten. Hierzu habe ich in den ersten Wochen in meiner neuen Rolle bereits viele Gespräche mit Fachleuten geführt, unter anderem mit den Geschäftsführungen von Neuland und VW Immobilien sowie Vertretern der Groth-Sahle-Gruppe, die im Neubaugebiet Sonnenkamp eine große Rolle spielen. Die Meinung der Experten ist mir dabei sehr wichtig. In den vergangenen Jahren lag der Fokus eher auf dem Geschosswohnungsbau. Wir brauchen aber Wohnraum in allen Segmenten, insbesondere die Nachfrage nach Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäusern ist da. In der Dezember-Ratssitzung haben wir dazu bereits neues Baugebiet in Brackstedt auf den Weg gebracht.

Neubaugebiet Hellwinkel-Terrassen. Quelle: Britta Schulze

Die Innenstadtentwicklung ist mir ebenfalls sehr wichtig. Wir müssen die Aufenthaltsqualität rund um die Porschestraße stärken und unser Zentrum deutlich beleben. Ich möchte dort einen bunten Mix von unterschiedlichen Kultur- und Gastronomieangeboten, Grünanlagen und Spielplätzen haben. Davon profitiert letztlich auch der Handel und folglich die gesamte Wolfsburger Wirtschaft. In der letzten Ratssitzung haben wir diesbezüglich einstimmig den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ getroffen. Ein ganz wichtiger Schritt für die Stadtentwicklung. Es muss wieder Spaß machen, zum Bummeln und Shoppen in die Stadt zu fahren. Wir können aber nicht warten und müssen bereits jetzt, durch kurzfristige und kreative Maßnahmen, die Innenstadt beleben. Hier bin ich bereits in engen Gesprächen mit dem Stadtbaurat und der WMG. Neben der Innenstadt haben wir auch Fördermittelzusagen für Vorsfelde und Fallersleben bekommen, was mich sehr freut. Wir haben also auch hier schon etwas auf den Weg bringen können. Ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, die Innenstadt sehr deutlich aufzuwerten.

Die Wolfsburger Innenstadt soll attraktiver werden. Quelle: Britta Schulze

Sie hatten bislang viele Termine und persönliche Begegnungen. Auch Herr Diess hat Sie hier besucht. Wie wichtig sind Ihnen diese Besuche?

Sehr wichtig. Der persönliche Austausch ist durch nichts zu ersetzen. Neben Dr. Diess waren übrigens auch VW-Personalvorstand Gunnar Kilian, Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und IG Metall Chef Flavio Benitez im Rathaus zu Gast. Daneben noch viele weitere Akteure aus der Stadtgesellschaft. Um die richtigen Entscheidungen für Wolfsburg treffen zu können, muss man die Ansichten und Hintergründe der handelnden Personen kennen. Nur dann werden wir auch unser gemeinsames Ziel erreichen, Wolfsburg für die Menschen noch besser und lebenswerter zu machen. Gerade zu Volkswagen braucht es aufgrund der Untrennbarkeit von Stadt und Konzern ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis. Eine Verlässlichkeit muss es beiderseits geben. Im Hinblick auf das neue Werk oder den neuen TE-Campus, müssen wir an einem Strang ziehen. Volkswagen sieht seine Zukunft am Konzernhauptsitz und als Stadt müssen wir hier bestmöglich unterstützen. Ich denke, dass wir in der Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt haben, welch vertrauensvoller Partner wir sein können. Mit der im letzten Rat einstimmig verabschiedeten Resolution zur Transformation des Stammsitzes der Volkswagen AG und der Stadt Wolfsburg haben wir dies deutlich untermauert. Die Botschaft von Politik und Verwaltung war deutlich: Wir stehen zu Volkswagen und zum neuen Werk in Wolfsburg! Ein Großteil der Menschen hier arbeitet bei Volkswagen, insofern ist es meine Aufgabe, auch die Rahmenbedingungen für sichere Zukunftsarbeitsplätze hier vor Ort zu schaffen.

Was sagt Ihre Familie jetzt, haben Sie noch genügend Zeit für sie – und den Hund?

Dem Hund geht’s gut, der Familie auch. Bisher klappt das Austarieren zwischen dem Oberbürgermeisteramt und der Familie sehr gut. Ich habe schon immer viel gearbeitet, dennoch habe mir auch die wichtige Zeit für meine Familie genommen. Im Vergleich zu vorher sind es jetzt einige Wochenendtermine mehr, aber bisher habe ich es meistens geschafft, einen Tag am Wochenende für die Familie freizuhalten. Das möchte ich auch weiterhin so handhaben, denn die Familie ist mein Rückzugsort und meine Kraftquelle. Meine Kinder fordern das ein und das finde ich auch gut so. Sie sind auch ein bisschen stolz, dass ihr Papa Oberbürgermeister ist, aber am Ende bin ich einfach ihr Papa und das ist das Wichtigste für sie.

Wie lautet also Ihre Bilanz der ersten 100 Tage im Amt?

Mir war es wichtig, möglichst schnell zu starten. Ich habe in diesen 100 Tagen die Zeit genutzt, um Grundlagen zu schaffen und wichtige Projekte anzustoßen. Vor habe ich noch ganz viel, es folgen ja noch viele weitere 100 Tage im Amt. Mir war es wichtig, schnell die Strukturen zu schaffen, um alle Themen bestmöglich vorantreiben zu können. Wichtig sind mir in dem Zusammenhang auch Bürgerbeteiligungsformate, wie „ansprechbar“. Ich möchte Oberbürgermeister für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sein. Ich möchte auch sichtbar das Ehrenamt stärken. Es bildet die Klammer unserer Stadtgesellschaft. Ich habe eine eigene Stabsstelle, die direkt bei mir angegliedert ist, initiiert. Sie soll Ehrenamtliche bestmöglich unterstützen und das bürgerschaftliche Engagement fördern. Außerdem möchte ich das Miteinander stärken. Wolfsburg ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen. Wir können noch enger Zusammenwachsen und das Gemeinsamkeitsgefühl stärken – das möchte ich mit den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern gemeinsam erreichen.

Von Stefanie M. Brakel