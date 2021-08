Wolfsburg

Max Mutzke im Interview:

Herr Mutzke, Sie treten am 22. August in der Autostadt auf. Wie fühlt es sich an, dass nach der langen Corona-Zwangspause wieder Konzerte vor Publikum möglich sind?

Die Leute denken: Hurra, es geht wieder los. Ich bin ein optimistischer Mensch, aber die Rahmenbedingungen sind alles andere als ideal. Wir müssen viele Kompromisse eingehen. Trotzdem werden wir den Zuschauern die bestmögliche Show bieten.

Auch finanziell haben die Corona-Einschränkungen das Auswirkungen für die Künstler.

Ein Beispiel dazu: Ich bin kürzlich in Regensburg aufgetreten. Das bedeutet, 500 Kilometer hinfahren, 500 Kilometer zurückfahren. Ich war eineinhalb Tage unterwegs. Geld haben meine Band, die Crew und der Veranstalter bekommen. Ich habe kaum Gewinn gemacht. Wir spielen zwar, aber wir verdienen teilweise noch gar kein Geld. Im schlimmsten Fall legen wir bei Konzerten sogar noch drauf.

Max Mutzke: 2019 gewann er die Show „The Maskes Singer“. Quelle: Marcel Kusch

Trotzdem treten Sie auf...

Das ist ziemlich altruistisch. Es geht uns darum, den Laden am Laufen zu halten und dass die Crew erhalten bleibt.

Politiker haben keine Ahnung wie unser Geschäft funktioniert

Da hat es Sie wahrscheinlich ziemlich getroffen, dass bei der Fußball-EM massenhaft Besucher in die Stadien durften und die UEFA schön verdient hat...

60 000 Menschen ohne Masken beim Endspiel in England – diese Ignoranz der UEFA hat uns enorm verletzt. Seit eineinhalb Jahren werden wir mittlerweile politisch missachtet und nicht mal Perspektiven wurden uns aufgezeigt. Daher hat sich diese Entscheidung so angefühlt, als wenn du schon auf dem Boden liegst und trotzdem jemand meint, noch mal draufhauen zu müssen. So empfinden wir Künstler das momentan. Ich habe kürzlich zusammen mit den Trompeter Till Brönner gespielt. Er war das erste Mal, seitdem ich ihn kenne, total niedergeschlagen. Wir wussten, dass Politiker keine Ahnung davon haben, wie unser Geschäft funktioniert und auch keinen Wert darauf legen. Das hat man nun mehrfach unterstrichen und jetzt wieder. Die Kulturschaffenden und deren Umfeld ist ihnen total egal.

Max Mutzke Maximilian Nepomuk „Max“ Mutzke, 1981 in Waldshut-Tiengen geboren, ist ein deutscher Sänger, Songwriter und Musiker. Er singt sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Seine Bandbreite reicht von Pop und Rock über Soul und Funk bis hin zu Jazz. Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte den achten Platz. Am Sonntag, 22. August, tritt im Rahmen der Sommer-Konzerte um 16 Uhr auf der Wasserbühne vor dem Porsche-Pavillon auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Das hört sich nach ganz viel Frust an. Da ist das Konzert in der Autostadt ein kleiner Lichtblick, auch wenn er nur winzig ist...

Wir werden den Zuschauern das beste Konzert bieten. Versprochen. Das ist bei mir immer so. Egal wie viele Besucher kommen, wo und wann gespielt wird. Das ist auch der Grund, warum ich nur auf der Bühne einen Hut trage. Ich möchte einfach gut angezogen sein für mein Publikum. Ich möchte den Leuten das Gefühl geben: Das Konzert ist nicht nur etwas Besonderes für euch, sondern auch für uns. Das wird in Wolfsburg nicht anders sein.

Im September kommt ein deutschsprachiges Album heraus

Sie sind einer der vielseitigsten Künstler: Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz, deutsche oder englische Texte. Was erwartet die Besucher bei dem Konzert in der Autostadt?

Ich überrasche Leute total gerne. Das wird auch in Wolfsburg so sein. In meiner Karriere habe ich das immer wieder von Album zu Album gemacht. Das letzte Album vor der Pandemie war „Colors“, sehr viele Songs darauf sind auf Englisch. Davor hatte ich ein Album mit großem Orchester. Davor eins, was sehr radiotauglich war. Im September kommt jetzt ein Album heraus, das rein deutschsprachig ist. Das ist das erste Mal für mich. Es sind sehr viele autobiografische Texte darauf. Ich habe viel über die Gesellschaft nachgedacht. Auf dem Album sind außerdem wahnsinnig viele Liebeslieder, weil es mir in meiner persönlichen Liebe so gut geht.

Max Mutzke - Beste Idee (Offizielles Musikvideo)

Ist in der Autostadt auch der ARD-Olympia-Song „Beste Idee“ zu hören?

Ja. Durch einen glücklichen Umstand wurde das Lied zum Olympia-Song. In jedem ARD-Beitrag über die Olympischen Spiele ist er Trailer. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg, das ich sehr genieße. Die Besucher in Wolfsburg werden viele neue Songs und die Geschichten dazu hören. Ich freue mich total auf das Konzert in der Autostadt.

Wolfsburg ist mir total ans Herz gewachsen

Dort sind Sie nicht das erste Malt: 2008 gehörten Sie zu den Stars, die bei den „Saturday Ice Fever“-Shows mitmachten.

Das habe ich in sehr schöner Erinnerung. Dafür habe ich drei Wochen in dem wunderschönen Hotel Ritz-Carlton gelebt. Jeden Tag zwei Shows mit Eiskunstläufern aus der ganzen Welt, ohne einen freien Tag. Das war schön. Seitdem ist mir Wolfsburg total ans Herz gewachsen. Eine beeindruckende Stadt mit ihrer noch jungen Geschichte und einem weltbekannten Autokonzern. Deshalb freue ich mich auf den Auftritt in der Autostadt – da fehlt einem wirklich an nichts. Die Zuschauer werden eine sehr zufriedene, glückliche Band sehen.

Von 2008 zurück ins Jahr 2004: Da gewannen Sie bei einer Castingshow bei Stefan Raab, damit gehören zu den ganz wenigen Siegern solcher Shows, von denen man noch Jahre später musikalisch etwas hört. Was ist bei Ihnen anders gelaufen, als bei den zahllosen anderen Kandidaten?

Ich hatte das große Glück, dass ich mit Stefan Raab zusammengearbeitet habe, der an mir eine ganz große Leidenschaft ausleben konnte. Er sagte mir oft: Toll, dass ich mit dir jemanden habe, der die Lieder so singt, wie ich es mir wünsche. Er wollte Künstler finden, von denen man auch in zehn Jahren noch etwas hört. Ich war ein sehr leidenschaftliches Arbeitsfeld und großes Hobby für ihn. Der große Vorteil dabei: Stefan musste mit mir nicht unbedingt Geld verdienen, weil er das mit TV-Total und anderen Fernsehformaten machte.

Nach dem Grand Prix habe ich überlegt zu studieren

Stefan Raab brachte Sie zum Grand Prix, bei dem Sie auf einem beachtlichen 8. Platz landeten. Würden Sie dort noch mal antreten wollen?

Wie heißt es so schön: Sag niemals nie. Nach dem Grand Prix in Istanbul habe ich überlegt zu studieren, um eine berufliche Alternative zu haben. Ich dachte, dass es jederzeit vorbei sein könnte. Aber Stefan Raab und mir war es schon damals wichtig, nur Dinge zu tun, die imagetechnisch für uns richtig sind: Nur mit Musikern zu spielen, die phantastisch sind, nur bedeutsame Preise entgegen zu nehmen und nur Menschen Interviews zu geben, die nach unserem Verständnis arbeiten.

Von Sylvia Telge