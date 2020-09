Innenstadt

Die Idee war gut: Silvestro Gurrieri ( SPD) regte am Donnerstag im Integrations-Ausschuss an, das Gremium solle in der Diskussion um die Aufnahme der Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager im griechischen Lager Moria ein Zeichen setzen. Der Ausschuss solle eine Erklärung abgegeben, dass Wolfsburg über die festgelegte Quote hinaus Flüchtlinge aufnimmt. Das löste eine lange Diskussion aus. Viele Politiker wollten nicht so richtig mitziehen. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss, den Stadträtin Iris Bothe vorgeschlagen hatte.

Im Protokoll wurde die weich gespülte Formulierung festgehalten, dass der Ausschuss dazu stehe, dass Wolfsburg weitere Flüchtlinge aufnimmt. Mehr war nicht drin. Und das es so weit kam, ist Iris Bothe, aber auch Francescantonio Garippo ( SPD) zu verdanken. Ein Integrations-Ausschuss, der sich nicht zur Flüchtlingsfrage äußern wolle, sei ein schlechter Integrations-Ausschuss, sagte Garippo, „dem möchte ich nicht angehören“.

Nur die AfD stimmte gegen gemeinsame Erklärung

Vorsitzender Thomas Schlick ( AfD) hatte große Bauchschmerzen mit Gurrieris Vorschlag. Das war ihm deutlich anzuhören. Zuerst behauptete er, solch eine Formulierung aufzunehmen, sei mit der Tagesordnung der Sitzung nicht vereinbar. Als es dann zur Abstimmung kam, gab Schlick zu, dass die AfD diese Formulierung nicht mittragen könne: „Ich möchte, dass man den Flüchtlingen in Griechenland hilft, aber Deutschland soll sie nicht aufnehmen.“ Schlick stimmte als einziges Ausschussmitglied gegen die Aufnahme-Erklärung.

Zuvor hatte Sabine Kohrs vom Integrationsreferat die aktuellen Zahlen der Wolfsburger Flüchtlingsunterkünfte vorgestellt. Insgesamt 880 Plätze gibt es, 743 Plätze sind aktuell belegt, 137 noch frei. Velten Huhnholz (PUG) wollte wissen, ob diese freien Plätze in nächster Zukunft ausreichen. Ja, tun sie, erklärte Sabine Kohrs. Seit 1. September werden der Stadt jeden Monat fünf Flüchtlinge zugewiesen.

Ausschuss diskutiert über das Freizeitheim West

Noch über ein anderes Thema diskutierte der Ausschuss im Rathaus: das Freizeitheim West auf dem Laagberg. Das soll ab 2021 „Das West“ heißen, eine „sozio-kulturelle Begegnungsstätte“ sein und den Stadtteil Mitte-West stärken. Zur Umnutzung gehört auch eine neue Nutzungsordnung. Dazu hat der Ortsrat Mitte-West noch Änderungswünsche, hat deshalb darüber noch nicht abgestimmt.

Bekommt einen neuen Namen: Das Freizeitheim West auf dem Laagberg soll künftig nur noch kurz „Das West“ heißen. Quelle: Britta Schulze

Sollte der Integrationsausschuss dieser Entscheidung am Donnerstag vorgreifen? Einige Mitglieder wollten das nicht und schlugen deshalb vor, erst das Votum des Ortsrates abzuwarten und dann darüber abzustimmen. Für Iris Bothe unverständlich. Alle Änderungswünsche seien so gut wie ausdiskutiert und: „Dieser Ausschuss hat so selten die Möglichkeit, eine Vorlage zu beschließen. Die wollen sich doch nicht nehmen lassen.“ Der Ausschuss stimmte einstimmig dafür.

