Stadtmitte

Die Wolfsburger Innenstadt befindet sich in einem strukturellen Wandel. Wegen der Pandemie liegt nach aktuellen Zählungen die Frequenz in der Porschestraße noch rund 30 Prozent unterhalb des Vorjahres. Und es gibt corona-bedingte Leerstände. Die Wolfsburg Marketing- und Wirtschaftsgesellschaft (WMG) hat Pläne, die City zukunftsfähig zu machen: Unter anderen mit Hilfe von Fördermitteln in Millionen-Höhe.

Corona hat viel verändert. Auch das Einkaufsverhalten der Menschen. Nach dem zweiten, mehrmonatigen Lockdown des Einzelhandels von Herbst bis Frühjahr sind weniger Passanten entlang der Porschestraße unterwegs als vorher. Das zeigen aktuelle Frequenzmessungen der WMG.

Sofortprogramm „Perspektive Innenstand“ aus EU-Mitteln

Damit die Innenstadt in Zukunft nicht zu einer Geister-City wird, muss frühzeitig gegengesteuert werden. Stadt, WMG und Politik ziehen da an einem Strang. „Wir wollen das aktuelle niedersächsische Sofortprogramm ‚Perspektive Innenstadt‘ aus EU-Mitteln nutzen, da sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Innenstadt, insbesondere den stationären Einzelhandel, am stärksten abbilden“, sagt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer auf WAZ-Nachfrage. Bei einer Zusage dürfte sich die Stadt über 1,5 Millionen Euro Fördermittel freuen, um Wolfsburgs City attraktiv zu machen.

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bilden sich auf die Innenstadt am stärksten ab.“ Quelle: WMG

Und das – so meint die WMG – könne man schaffen, in dem die Angebots- und vor allem auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert wird. Aktuelle Konzert- und Kulturevents wie Jazz & More oder das SommerSinne-Festival würden schon jetzt dazu beitragen, Menschen in die Innenstadt zu locken. Von solchen Aktionen wird es in Zukunft wohl auch mehr geben.

Diese Leerstände gibt es aktuell in der City 1. Das ehemalige Café „Arko“ gegenüber von H & M (im Durchgang) steht leer. 2. Zwischen Optiker „Becker & Flöge“ und Modeladen „Liberty“ stehen die Räume einer ehemaligen Bäckerei leer. 3. Neben Rossmann in der mittleren Porschestraße wurde ein Leerstand genutzt, um ein Corona-Testzentrum zu eröffnen. Wie lange das so bleibt, hängt von der Pandemie-Lage ab. 4. Zwischen der Modeboutique „Oui“ und dem Juwelier Hungeling hat ein Modegeschäft geschlossen – Leerstand. 5. Mehrere Leerstände im „Mengler“-Bau am Nordkopf – zwischen Schuhgeschäft Reno und dem leeren McDonalds. Hier plant die Volksbank die BraWo City. 6. Zahlreiche Leerstände im Südkopf-Center am Südkopf gegenüber des Kunstmuseums. Hier finden aktuell Umbauten durch Eigentümer und Projektentwickler statt.

Ab Herbst will die WMG unter anderem mit Bürgern neue Konzepte entwickeln

Aber auch durch temporäre Aktionen wie die kürzlich aufgestellten Holzmöbel vor der City-Galerie und Blumenkübel steigerten die Aufenthaltsqualität. WMG-Geschäftsführer Dennis Weilmann: „Gemeinsam mit den verschiedenen Akteursgruppen und den Bürgerinnen und Bürgern werden wir ab Herbst 2021 mögliche Ideen und Maßnahmen erarbeiten.“ Und für die Umsetzung dieser dann neu entwickelten Konzepte und Ideen planen WMG und Stadt, die EU-Fördergelder zu nutzen.

Temporäre Sitzmöbel und Blumenkübel sollen die Aufenthaltsqualität in der Wolfsburger Innenstadt steigern. Quelle: Boris Baschin

Volksbank plant BraWo City und BraWo Arkaden in der City

Es gibt zwar aktuell einige Leerstände – die WAZ zählte vier leere Ladengeschäfte in der Porschestraße – aber auch langfristige Mega-Projekte. Zum Beispiel hat die Volksbank am Nordkopf zwischen dem Audi-BKK-Haus und dem leerstehenden McDonalds die ganze Häuserzeile (ehemaliger Mengler-Bau) gekauft. Dort soll die „BraWo City“ entstehen – für rund 130 Millionen Euro.

Und am anderen Ende im Süden der Porschestraße (im alten Haerder-Haus, jetzt sind dort Schiller-Galerie, Drogerie Müller und H & M ansässig) plant die Volksbank die „BraWo Arkaden“ – ein Shopping-Komplex mit Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnung für rund 100 Millionen Euro. Aktuell steht ein großer Bauzaun in diesem Bereich, die Gebäude werden auf ihre Substanz geprüft.

BraWo-Arkaden: So soll der neue Gebäude-Komplex in der Porschestraße aussehen. Quelle: StructureLab GMBH

Wann die beiden Millionen-Projekte der Volksbank, die Wolfsburgs Innenstadt nachhaltig verändern und vermutlich auch die Attraktivität steigern werden, starten sollen, steht noch nicht fest. Die Volksbank müsse laut eigener Aussage die Konzepte der Projekte wegen der Corona-Pandemie anpassen...

Von Claudia Jeske