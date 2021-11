Wolfsburg: In den Höfen werden Fenster von 1000 Wohnungen saniert

Stadtmitte

Das Gebiet der Höfe in der Wolfsburger Innenstadt gehört zu den beliebtesten Wohngegenden. Urban, stadtnah, und doch grün, idyllisch und historisch. Das Viertel hat einen ganz besonderen Charme und steht unter Denkmalschutz. Seit 2016 werden die Höfe Stück für Stück saniert und aufgewertet. Aktuell lässt die städtische Wohnungsbaugesellschaft Neuland die denkmalgeschützten Holzfenster aufwendig sanieren.

Die Stadt Wolfsburg bekommt Fördermittel vom Bund für die Sanierung der Höfe im Rahmen des Programms „Lebendige Zentren“. Seit 2015 sind bereits 2,7 Millionen Euro bewilligt worden. Seitdem sind auch schon einige Projekt umgesetzt worden.

Stadtplaner, Neuland und Anwohner gestalten die Höfe zusammen

Zum Beispiel entstand auf dem alten Schulhof der Goetheschule ein so genannter Quartiersplatz, die Fassade des Gebäudes wurde saniert. In den nächsten Jahren sollen weitere Projekte folgen. Denn gemeinsam mit Stadtplanern, der Neuland und Anwohnern fanden in den vergangenen zwei Jahren Gesprächsrunden und Workshops statt – zusammen soll eine behutsame Gestaltung der denkmalgeschützten Höfe unter Berücksichtigung der Anwohner-Bedürfnisse entwickelt werden. „Die Ergebnisse sollen spätestens zum kommenden Frühjahr bekannt gemacht werden“, sagt Ralf Schmidt von der städtischen Kommunikation.

Zur Galerie Die denkmalgeschützten Fenster aus den Wohnungen in den Höfen werden in der Neuland-Tischlerei aufgearbeitet. Diese Fotostrecke hat Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand aufgenommen.

Das sind die Höfe Sanierungsbereich: Das Gebiet wird begrenzt durch Goethestraße, Schillerstraße, Heinrich-Heine-Straße und Lessingstraße. Einwohner: rund 1800 Menschen Baujahr der Häuser: fast ausschließlich 1938 bis 1945 Fördersumme seit 2015: rund 2,7 Millionen Euro

Ein großer Wunsch vieler Anwohner war schon seit vielen Jahren die Erneuerung der Fenster. Viele waren undicht, oder der Holzrahmen splitterte. Zudem bildete sich in vielen Fällen Kondenswasser in den Zwischenräumen der Doppelfenster. Zahlreiche Mieter forderten von der Neuland, die die rund 1000 Wohnungen in den Höfen vermietet, Kunststofffenster einzubauen. Doch da spielte der Denkmalschutz nicht mit.

Rund die Hälfte der 1000 Wohnungen haben jetzt sanierte Fenster

Nun hat sich die Neuland für eine aufwendige Sanierung mit der hauseigenen Tischlerei entschieden. Rund 50 Prozent der Fenster sind bereits ausgetauscht worden, das Holz wird dabei neu aufgearbeitet, das Fensterglas samt aller Dichtungen erneuert.

Zur Galerie Das Viertel mitten in der Innenstadt steht unter Denkmalschutz und wird seit 2016 Stück für Stück aufgewertet.

Insgesamt investiert die Neuland im Sanierungsgebiet Höfe rund 33 Millionen Euro. Einen Zeitplan, wie und womit es nach den Fenstersanierungen weiter geht in den Höfen, gibt es aber noch nicht. „Das wird in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber festgelegt“, sagt Neuland-Sprecherin Janina Thom.

Fürs Jahr 2022 hat die Stadt übrigens 640 00 Euro Fördermittel beantragt...

Von Claudia Jeske