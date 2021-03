Wolfsburg

„In meinen Augen ist das kollektives Versagen“, ärgert sich Oliver Strozynski über die Erfahrungen rund um die Impfung seines Vaters Klaus. Der wollte seinen zweiten Impftermin verschieben – ein unerwartet schwieriges Unterfangen. Weder das Impfzentrum noch die niedersächsische Hotline konnten oder wollten zunächst weiterhelfen.

Impf-Einladungen riefen dazu auf, sich zu melden, falls etwas nicht passt

Auf seinem Wohnzimmertisch hat Klaus Strozynski (79) eine Reihe von Briefen liegen – Stadt und Land riefen ihn dazu auf, einen Impftermin zu vereinbaren. „Überall stand drinnen, dass man sich melden soll, wenn etwas nicht passt“, berichtet Strozynski. Nachdem er sich für die Warteliste gemeldet hatte, bekam der Wendschotter tatsächlich schnell zwei Impftermine im Abstand von zwölf Wochen.

Das Problem: Beim zweiten Termin will Strozynski eigentlich im Urlaub an der Ostsee sein. Deshalb fragte er über die niedersächsische Hotline nach einem anderen Termin. Die verwies ihn an das Wolfsburger Impfzentrum. „Als wir dann zum ersten Termin dort waren, waren alle sehr nett. Sie sagten uns aber, dass sie keine Termine verschieben können und wir bitte bei der Hotline anrufen sollen“, berichtet Oliver Strozynski.

So funktioniert die Terminvergabe Momentan können sich alle Wolfsburger ab 70 Jahren auf die Warteliste für einen Impftermin setzen lassen. Die Gruppe der 70- bis 73-Jährigen soll in der kommenden Woche ein Anschreiben erhalten, das sie zur Vereinbarung eines Termins aufruft. Außerdem haben auch bestimmte Berufsgruppen, Menschen mit besonderen Erkrankungen und enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen oder Schwangeren Anspruch auf eine Impfung. Für einige Berufsgruppen koordiniert die Stadt die Vergabe von Impfterminen. Für alle anderen ist das Land Niedersachsen zuständig. Dessen Termin-Hotline ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr unter der folgenden Nummer erreichbar: 0800/9988665. Alternativ vergibt das Land Termine und Plätze auf der Warteliste über ein Online-Portal: www.impfportal-niedersachsen.de.

Ein Hotline-Mitarbeiter rief den Strozynskis, den Termin einfach verfallen zu lassen

Nachdem Hotline und Impfzentrum das Anliegen im Anschluss nochmals dem jeweils anderen zuschoben, wurde es den Strozynskis zu bunt: Sie suchten Hilfe bei der Hotline des VfL. „Dort riet man uns, den Termin einfach verfallen zu lassen“, berichtet Oliver Strozynski. Eine ähnliche Antwort habe er auf mehrmaliges Nachfragen auch von der Stadt erhalten. Für ihn ein Unding, denn: Was passiere dann mit dem Impfstoff? Was Strozynski zudem erschreckt: „Man kann sich zehnmal auf die Warteliste setzen und es hat keine Konsequenzen.“

Den Urlaub zu canceln, ist für Vater und Sohn keine Option: „Die älteren Menschen müssen auch mal wieder raus“, findet Oliver Strozynski. Sein Vater ergänzt: „Mir tut die Luft an der Ostsee gut. Als ich dem Arzt im Impfzentrum davon erzählt habe, sagte er mir auch: ‚Das ist gut, machen Sie das.‘“

Die Stadt erklärt auf WAZ-Anfrage erneut, dass nur das Land die dort gebuchten Termine stornieren könne. Anders sehe es bei den Terminen aus, die die Stadt koordiniere, zum Beispiel für Erzieher. Hier sei das Impfzentrum Ansprechpartner. Tatsächlich verweist das Land Bürger, die ihren zweiten Impftermin nicht wahrnehmen können, auf seiner Website an die eigene Terminhotline. Warum es dort dennoch zu Problemen kam, bleibt unklar. Die Strozynskis berichten, dass sie nach mehreren Telefonaten schließlich doch einen neuen Platz auf der Warteliste und das Versprechen, dass der alte Termin gestrichen werde, erhalten haben.

Für übrig gebliebene Impfdosen hat die Stadt eine Liste mit Personen

Doch was passiert mit Impfdosen, die übrig bleiben, weil Bürger ihre Impftermine nicht wahrnehmen? Landen sie möglicherweise im Müll? Nein, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann: „Sollte die Situationen eintreten, dass Impfdosen ‚übrig‘ sind und auch nicht mehr transportiert oder ‚aufgehoben‘ werden können, gibt es eine Liste mit Personen aus den entsprechenden Kategorien gemäß der Corona-Impfverordnung. Diese Personen werden dann benachrichtigt, dass sie kurzfristig geimpft werden können.“

Wichtig bleibe laut Wichmann, dass die Wolfsburger ihre Termine möglichst wie geplant wahrnehmen: „Mit jeder Verschiebung geht ein organisatorischer Mehraufwand einher. Die nicht genutzten Termine bleiben je nach Kurzfristigkeit der Absage am Tag der eigentlichen Impfung unter Umständen ungenutzt.“

Von Melanie Köster