Wolfsburg

Er ist die große Hoffnung der Politik: Der neue Corona-Impfstoff Novavax soll die Impflücke schließen, bleibt in Wolfsburg aber weit hinter den Erwartungen. Ärzte können ihn bereits bestellen, ab nächsten Montag kommt er in die Praxen. Wolfsburger Hausärzte berichten der WAZ jedoch von einer verhaltenen Nachfrage – trotz der seit dem 16. März geltenden Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitspersonal.

Für Dr. Christian Bekermann ist die Zukunft des neuen Vakzins bereits klar: „Novavax ist ein Ladenhüter. Die Politiker dachten, dass sich viele damit impfen lassen und die Impfrate mit dem Vakzin steigt, doch das stimmt nicht“, sagt er. Noch habe in seiner Praxis in Detmerode niemand nach dem neuen Impfstoff gefragt. Wenig Interesse auch bei Elisabeth Roeder-Riemke: „Wenn ich Patienten anspreche, weil ich weiß, dass sie noch nicht geimpft sind, lehnen sie eine Impfung mit Novavax in aller Regel ab“, so die Wolfsburger Hausärztin und Vorsitzende des Ärztevereins Wolfsburgs.

Dr. Christian Bekermann: „Novavax ist ein Ladenhüter.“ Quelle: privat

Ärztin trifft auf „inneres Schulterzucken“

Da helfe auch Reden nichts: „Wenn ich ihnen dann die Problematik der Erkrankung erkläre, sie über Risiken und Nebenwirkungen informiere, oder frage, ob sie noch irgendetwas wissen möchten, kommt ebenfalls nichts zurück.“ Sie spricht von einem innerlichen Schulterzucken bei den Betroffenen. „Im Moment haben ich gar kein Interesse, Novavax zu bestellen.“

Stößt auf „inneres Schulterzucken“: Allgemeinmedizinerin Elisabeth Roeder-Riemke aus Detmerode. Quelle: Roland Hermstein

Stadtverwaltung meldet erste Impfungen

Laut der Stadtverwaltung wurden von Sonntag bis Mittwoch, 6. bis 9. März, insgesamt 97 Erstimpfungen in der VW-Stadt mit Novavax durchgeführt. Nach Angaben der städtischen Kommunikation wird der Impfstoff parallel zu den anderen Vakzinen in der City-Galerie verimpft. Bei der Impfaktion im Wolfsburger Rathaus ließen sich teilweise auch Beschäftigte aus dem Pflegebereich impfen.

Eingeschränkte Impfpflicht kommt

Ab dem 16. März gilt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal. Das Landesgesundheitsamt sieht die Regelung Personen vor, die in „ambulanten oder stationären Einrichtungen oder Unternehmen des Gesundheitswesens tätig sind. Zudem gelte sie für Orte „zur Betreuung, Pflege und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen.“

Bekermann hält Impfpflicht fachlich für sinnvoll

Wer Kontakt zu Bewohnern haben könnte, muss dann geimpft sein. So betrifft es zum Beispiel auch Ehrenamtliche, Friseure und Handwerker, die regelmäßig kommen. „Fachlich halte ich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für sinnvoll, doch moralisch und menschlich ist es ungerecht für Menschen, die Pflegeberufe ausüben“, erklärt Bekermann. Eine allgemeine Impfpflicht sei wegen der leichten Verläufe durch Omikron derzeit nicht durchsetzbar, meint der Arzt.