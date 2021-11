Nach der Einführung der 2G-Regel ist die Impfquote in Wolfsburg deutlich gestiegen. Aufgrund langer Warteschlangen kündigt die Stadt an, ab der kommenden Woche deutlich mehr Impfungen in der City-Galerie anbieten zu wollen.

Das Impfzentrum in der City-Galerie: Auch am Montag war der Andrang groß, die Stadt will das Angebot in der nächsten Woche deutlich ausweiten. Quelle: Britta Schulze