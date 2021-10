Wolfsburg: Immer mehr gefälschte Impfausweise tauchen bei Apotheken auf

Wolfsburg

Immer mehr gefälschte Impfpässe sind im Umlauf. Auch in Wolfsburg. Gerade tauchte wieder einer in einer Apotheke auf. Wer damit erwischt wird, muss mit harten Konsequenzen rechnen. Mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Haftstraße bis zu fünf Jahren. „Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern Urkundenfälschung und damit eine Straftat“, erklärt Thomas Figge, Pressesprecher der Polizei.

Wer mit gefälschten Impfausweisen gewerbsmäßig handelt, dem drohen sogar bis zu zehn Jahren Gefängnis. Das Landeskriminalamt Niedersachsen verzeichnet seit Einführung von kostenpflichtigen Corona-Tests, 3G- und 2G-Regelung für Gastronomie, Theater oder Kino eine deutliche Zunahme an gefälschten Impfpässen. Alle wollen diese Angebote nutzen. Auch wenn sie nicht geimpft sind. Das LKA geht von einer hohen Dunkelziffer aus.

Gefälschte Impfausweise in Apotheken

Einige der gefälschten Impfausweise tauchen in Apotheken auf. Weil sich der Besitzer eine digitalisierte Version des Impfpasses für das Handy holen will. Mit dieser Betrugsmasche flog ein 26-Jähriger in der Apotheke am Hansaplatz auf – und landete jetzt vor Wolfsburger Amtsgericht. Er wurde vor einigen Tagen zu 30 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt.

Porsche Apotheke: Dr. Henrik Dörschner zeigt den digitalen Impfpass. Quelle: Boris Baschin (Archiv)

Solche Betrugsfälle sind nicht ungewöhnlich, sagt der Wolfsburger Bezirksapotheker Jürgen Lübeck. Seine Kollegen und die Mitarbeiter sind sensibilisiert, informieren sich gegenseitig in Rundmails über gefälschte Nachweise. Und schauen sehr genau hin, wenn jemand einen Impfausweis vorlegt, um ihn digitalisieren zu lassen. Genaue Details will der Chef der Stadt-Apotheke nicht verraten. Um die Betrüger nicht noch zu warnen.

Auf neue Impfpässe wird genauer geschaut

Aber so viel sagt Lübeck: „Wenn jemand einen ganz neuen Ausweis vorlegt, in dem lediglich ein oder zwei Covid-Impfungen eingetragen sind, schauen wir etwas genauer hin.“ Als es die Impfzentren noch gab, konnte man solche Fälle schnell klären: Ein Anruf dort und das war’s. Doch die Impfzentren gibt es nicht mehr und die Nachforschungen dauern deshalb länger.

Auch die Schreibweise von Impfzentren kann Betrüger-Nachweise entlarven. Ist der Name nur in Großbuchstaben oder wurden kleine und große Buchstaben verwendet? Die Unterschriften von Ärzten können ebenfalls helfen: Die Apotheken kennen sie von Rezepten, die Patienten einreichen, erklärt Lübeck. Dr. Henrik Dörschner von der Porsche-Apotheke hat deshalb beispielsweise Kopien von den Unterschriften an die Kasse gelegt, damit er und Mitarbeiter schnell sehen, ob die Unterschrift des Mediziners im Impfpass echt ist oder ob es Zweifel gibt.

Er kennt einen krassen Fall von einer Kollegin: Ihr kam der vorgelegte Impfpass seltsam vor und wollte deshalb den Arzt, der die vermeintliche Impfung durchgeführt hat, anrufen. „Der Mann riss ihr den Impfausweis aus der Hand und lief auf der Apotheke“, erzählt Dr. Dörschner. Damit war das Beweisstück weg.

Von Sylvia Telge