Wolfsburg

Die Zahl der Fahrrad-Unfälle in Wolfsburg sinkt weiter. Waren es 2019 noch insgesamt 137, so zählte die Polizei im vergangenen Jahr 127. Darunter ist auch ein tödlicher Unfall. Die Zahlen stammen aus der aktuellen Verkehrsunfallstatistik. Eins macht der Polizei aber Sorgen: Der Anteil der E-Räder und E-Scooter in der Unfall-Statistik nimmt zu. 15 Unfälle mit den kleinen E-Scootern registrierte die Polizei im Jahr 2020. Bei einem verletzte sich ein Fahrer schwer.

Eine Entwicklung, die beunruhigt. „Wir behalten die Lage im Auge“, sagt Verkehrssachbearbeiter Andreas Wagner. Zu zweit auf dem Roller stehen, falscher Umgang und sehr oft ist auch Alkohol im Spiel. Das stellt die Polizei immer wieder bei den E-Scooter-Fahrern fest.

Häufig sind E-Scooter nicht für den Straßenverkehr zugelassen

Häufig sind die kleinen Elektroroller gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen – und damit nicht versichert. 69 solcher Fälle zogen die Beamten im vergangenen Jahr aus dem Verkehr. Wagner rät allen, die einen E-Scooter kaufen wollen, darauf zu achten, dass die Roller wirklich im Straßenverkehr fahren dürfen.

Im vergangenen Jahr boomten die E-Scooter in Wolfsburg. Gleich zwei Verleiher dieser E-Roller gingen an den Start. Mit rund 1000 Stück. Vor allem junge Leute wollten das kleine witzige Gefährt mal fahren. Waren aber häufig damit überfordert. Viele tragen außerdem keinen Helm. Die sind nicht Pflicht, aber sehr sinnvoll, sagt die Polizei. Das gelte auch für Radfahrer. „Unfälle können damit nicht verhindert werden, aber ein Helm schützt vor schweren Verletzungen“, so Wagner.

Um darauf noch einmal hinzuweisen, beteiligt sich Wolfsburg 2021 an der landesweiten Helm-Kampagne. Außerdem sind Rad-Kontrollen im gesamten Stadtgebiet geplant, die Fahrrad-Cops sind unterwegs. Dazu gibt es Präventionsaktionen, damit sich noch mehr Radfahrer an die Verkehrsregeln halten. Für Senioren ist es ein spezielles Pedelec-Training geplant.

Von Sylvia Telge