Unbekannte brachen in das Wolfsburger Restaurant „Tarantella“ am Reislinger Markt ein und nahmen tiefgefrorene Lebensmittel mit. Zuvor durchsuchten sie sämtliche Schubladen und Schränke nach Bargeld. Der 63-jährige Inhaber und seine Mitarbeiter sind über die Tat schockiert.

Einbruchsspuren: Unbekannte brachen in das Restaurant „Tarantella“ in der Reislinger Straße ein. Mitarbeiterin Alina Covaliui entdeckte die Verwüstung in dem Lokal. Quelle: Foto: Roland Hermstein