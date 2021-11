Wolfsburg

Fünfmal in vier Monaten wurden in Wolfsburg Tankstellen überfallen. Der Wert der Beute war jedes Mal verschwindend gering im Vergleich zu den psychischen Belastungen für die Mitarbeiter der Tankstellen, auf die eine Schusswaffe gerichtet wurde. Inzwischen sind sich die Ermittler sicher, was bisher nur vermutet werden konnte: Es handelt sich in allen fünf Fällen um dieselben Täter. Sie wenden sich nochmals an die Bevölkerung.

Hilflosigkeit, Angstzustände und Schlafstörungen

Was Polizeisprecher Thomas Figge besonders hervorhebt: Die Opfer von Raubüberfällen sind neben ihrer Angst auch mit den Gefühlen der Hilflosigkeit und des Entsetzens konfrontiert. Sie stehen nach einer solchen Situation unter Schock, sind aufgeregt, gleichzeitig verwirrt, traurig bis wütend. „Sie leiden oftmals jahrelang unter den Folgen dieser Taten. Dabei sind Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen oder Angstzustände keine Seltenheit“, erklärt Figge.

„Schlafstörungen sind keine Seltenheit“: Polizeisprecher Thomas Figge beschäftigt bei den Überfällen vor allem die Folgen für die Tankstellen-Mitarbeiter. Quelle: Gero Gerewitz

Umso wichtiger sei es, die Täter zu fassen und einer gerechten Verurteilung zuzuführen. „Damit die ‚never-ending-Story‘ einen Abschluss erfährt. Den Tätern solcher Raubtaten sind die emotionalen Zustände und die damit verbundenen Folgen oftmals nicht bewusst oder auch völlig egal“, so Figge.

Ermittler gehen in jedem Fall von denselben Tätern aus

Die Polizei geht nach Auswertung der Bilder aus den Überwachungskameras davon aus, dass es sich in allen fünf Fällen um dieselben Täter handelt. Bei der Öffentlichkeitsfahndung bat sie auch in den sozialen Netzwerken um Hilfe. Am 5. November hatte die Polizei einen ersten Zeugenaufruf mit Bildern aus einer Überwachungskamera gestartet, am 12. November gaben die Ermittler eine weitere Fahndung raus. „Jedoch war die Resonanz eher verhalten“, so Figge. Nun veröffentlichen sie weitere Bilder vom ersten Überfall. Es geht um folgende Taten:

Tankstellen-Überfall Nr. 1:

9. April 2021, 22.20 Uhr, Breslauer Straße: Zwei maskierte Täter betreten die BFT-Tankstelle. Einer steht in der Eingangstür Schmiere, der zweite bedroht die Angestellte mit einer Waffe und fordert Bargeld. Sie flüchten beide in Richtung Mecklenburger Straße.

Überwachungsfoto vom Überfall am 9. April 2021: Der erste Täter (beide Bilder links) trug eine Jogginghose mit hellen Seitenstreifen sowie Nike-Schuhe, sein Komplize eine Jogginghose mit hellen Seitenstreifen sowie Nike-Schuhe. Quelle: Polizei Wolfsburg

Tankstellen-Überfall Nr. 2:

18. April 2021, 23 Uhr, Breslauer Straße: Nur neun Tage später schlagen dort dieselben Täter erneut zu. Sie bedrohen die Angestellte mit einer Waffe und zwingen sie zur Herausgabe von Bargeld. Ihre Beute stecken sie in einen Beutel und flüchten in ein angrenzendes Waldstück.

Tankstellen-Überfall Nr. 3:

28. Mai 2021, 17.50 Uhr, Braunschweiger Straße, Detmerode: Das Räuber-Duo bedroht die Angestellte der Shell-Tankstelle mit einer Waffe. Sie gibt den Unbekannten das Bargeld, die in ein Waldgebiet hinter der Tankstelle flüchten.

Tankstellen-Überfall Nr. 4:

13. Juli 2021, 21.55 Uhr, Braunschweiger Straße, Westhagen: Dieses Mal überfallen die beiden die Tankstelle auf der anderen Seite der Straße. Ein Täter ging in den Shop, bedroht die Kassierin mit einer Waffe und fordert Bares. Als die Frau das Geld übergibt, betritt sein Komplize den Verkaufsraum und nimmt das Bargeld an sich. Sie flüchten in Richtung des Rewe.

Der Überfall am 13. Juli 2021: Die Täter trugen dieses Mal schwarz-blaue Trainingsanzüge. Quelle: Polizei Wolfsburg

Tankstellen-Überfall Nr. 5:

18. August 2021, 19.44 Uhr, Braunschweiger Straße, Westhagen: Etwa einen Monat später trifft es dieselbe Tankstelle wieder: Ein Täter im blauen Trainingsanzug betritt den Shop und bedroht die Kassiererin mit einer Waffe.

Auffällige Aufnäher: Beim fünften Überfall trug ein Täter eine Jacke mit einem Emblem des TSV Wolfsburg und der Neuland-Stiftung, der zweite eine Camouflage-Jacke. Quelle: Polizei Wolfsburg

Er fordert die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und entnimmt Bargeld. Sein Komplize steht in der Eingangstür und behält das Tankstellengelände im Auge. Sie entkommen erneut unerkannt.

Die Beschreibung der Tankstellen-Räuber Laut Polizei sind die Tankstellen-Räuber im Alter von Mitte 20 und etwa 180 Zentimeter groß. Sie hatten in allen Fällen eine FFP-2-Maske vor dem Gesicht. In den ersten drei Fällen trug ein Täter eine Steppjacke der Marke Ellesse, vermutlich das Modell Lombardy Paddel, eine graue Jogginghose mit weißem Emblem auf dem linken Hosenbein und schwarze Turnschuhe. Sein Komplize trug eine auffällige Jogginghose mit hellen Seitenstreifen sowie Nike-Sportschuhe.

In den Fällen vier und fünf trug der erste Täter einem Adidas-Trainingsanzug, Modell Sereno 14, sowie eine dunkle Trainingshose und helle Schuhe. Auffällig bei den Trainingsjacken war auf der Vorderseite rechts das Firmensymbol eines Sportartikelherstellers und linksseitig das Vereinswappen des TSV Wolfsburg, außerdem zwei helle Querstreifen an den Oberarmen. Im vierten Fall war auf der Rückseite der Trainingsjacke ein Werbeaufnäher der Dienstleistungsgesellschaft „HKE“ zu sehen, im fünften Fall das Logo der „Neuland-Stiftung“. Sein Komplize trug beim vierten Überfall einen Saller-Trainingsanzug, Modell Mystico, sowie eine dunkle Hose und schwarze Laufschuhe mit heller Sohle. Im fünften Fall war er mit einer Camouflage-Jacke mit grau-schwarz-weißer Fleckenmusterung sowie einer dunklen Hose bekleidet. Auffällig waren die hellgrauen Sportschuhe und der eher unsicher wirkende Stand.

„Scheuen Sie sich nicht und trauen Sie sich, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten und ihnen ihre Hinweise mitzuteilen“, appelliert Figge an die Zivilcourage jedes Einzelnen. Hinweise an die Polizei in Wolfsburg unter Tel. 05361-46460.

Von Christian Opel