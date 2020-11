Wolfsburg

Die Kreisverbände der Partei im Wahlkreis freuen sich nun, mit Bsirske im kommenden Jahr in den Wahlkampf zu gehen. Frank Bsirske hatte in seiner Ansprache angekündigt, auf möglichst vielen Veranstaltungen präsent zu sein. „Die Planung der Termine kommt als nächstes“, versprach der 68-Jährige in seiner Rede im Anschluss an die Wahl.

Er wolle für den Wahlkreis und die Themen der Grünen in Berlin viel erreichen und setze sich für die Verbindung von Sozialem und der Ökologie ein. Ob Agrarwende mit finanziellen Hilfen für die Tierhaltung oder der Verkehrswende, Bsirske hat sich bereits bestens mit dem Grundsatzprogramm, welches im November verabschiedet wird, auseinandergesetzt und positioniert. Ihm sei sehr bewusst, dass der Wahlkreis sehr heterogen sei und die einzelnen Kreisverbände unterschiedliche Schwerpunkte hätten. Dem wolle er Rechnung tragen.

Die Wahl des Kandidaten fand unter erschwerten Corona-Bedingungen im CongressPark statt. Die 66 Mitglieder der Kreisverbände Wolfsburg, Helmstedt und Brome/Boldecker Land konnten im Spiegelsaal ausreichend Abstand zueinander halten.

