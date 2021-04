Wolfsburg

Die ersten Allgemeinmediziner in Wolfsburger haben mit dem Impfen begonnen. Bei der Detmeroder Ärztin Elisabeth Roeder-Riemke und bei Dr. Christian Bekermann, Wolfsburger Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), sind Impfdosen von Biotech/Pfizer eingetroffen. Umgehend wurden Termine vereinbart. Die Hausärzte orientieren sich dabei an der festgelegten Impf-Reihenfolge, wonach Ältere und Personen mit Vorerkrankungen bevorzugt werden. Doch eine zu schützende Gruppe kann dennoch nicht geimpft werden.

Die Impfungen bei einer Gruppe läuft bisher schleppend

In Niedersachsen werden zurzeit die Personen aus der zweiten Gruppe geimpft. In der ersten Priorisierungsgruppe sind Menschen über 80 Jahre und Pflegeheimbewohner. Meistens sind auch Menschen, die zu Hause gepflegt werden, über 80 Jahre und somit hätten sie schon geimpft werden müssen. Jedoch läuft die Impfung bei den Patienten schleppend. Der Grund: Die Hausärzte bekommen das Vakzin Biotech/Pfizer, welcher unpraktisch für Hausbesuche ist.

Allgemeinmediziner Dr. Christian Bekermann und Elisabeth Roeder-Riemker impfen ihre Patienten in der Praxis und nun warten sie auf den Impfstoff von Astrazeneca. Quelle: Nina Schacht/ Roland Hermstein

Laut der Ärztin Roeder-Riemke sei der Impfstoff aufgrund der Zusammensetzung nicht transportabel. „Er müsste schonend transportiert werden, so dass ich zu Fuß laufen müsste“, so die Detmeroder Medizinerin. Zudem müsse er bei Minustemperaturen gelagert werden – und das ist unterwegs nicht machbar.

Wolfsburger Ärzte warten auf Astrazeneca und dann beginnen die Hausbesuche

Die Mediziner hoffen, dass in der nächsten Woche Astrazeneca geliefert wird. Denn der Impfstoff kann aufgezogen in der Spritze transportiert werden und er ist für die über 60-Jährigen zugelassen. „Sobald ich weiß, dass Astrazeneca geliefert wird, vereinbare ich Hausbesuche. Denn diese Patienten sind alle älter als 60 Jahre“, erklärt Bekermann. Der KVN-Sprecher betont, dass die Hausarztpraxen auf die Impfberechtigten zugehen und keiner beim Arzt anrufen müsse. „Wir steigen gerne beim Impfen ein, aber das Impfzentrum in Wolfsburg muss weiter frequentiert werden“, so Bekermann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig