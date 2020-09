Wolfsburg

Eine Zierkirsche steht verlassen in einem Beet auf dem Hansaplatz, rundherum kein Grün, stattdessen Schotter. Doch das soll sich ändern. Geschäftsleute hatten auf die tristen „Grünanlagen“ aufmerksam gemacht. Spätestens im kommenden Frühjahr soll der Kies durch neue Pflanzen ersetzt werden. Die Verwaltung habe der Umgestaltung des Hansaplatzes zugestimmt, teilte Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer ( SPD) mit.

„Es ist super, dass die Verwaltung so zügig gehandelt hat. Die Verschönerung des Hansaplatzes wird die Lebensqualität in der Nordstadt enorm steigern“, so Glosemeyer. Die neue Bepflanzung soll auch insektenfreundlich sein und zum Umweltschutz und zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen.

Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer: „Die Verschönerung des Hansaplatzes wird die Lebensqualität in der Nordstadt enorm steigern.“ Quelle: privat

Eisdielen-Besitzer: Stufen am Brunnen sind gefährlich für Kinder

Eisdielen-Besitzer Ingo Freydank hatte die tiefen Stufe am Brunnen bemängelt: Dort könnten Kinder hineinfallen. Der stellvertretende Ortsbürgermeister hatte Antonio Zanfino kritisiert, dass im Schotterbeet oft kleine Kinder spielten, welche die Steine in den Mund nehmen. Diese Gefahren würden mit dem Umbau minimiert, erklärte Zanfino. „Trotzdem muss man sagen, dass die Eltern schon immer sehr verantwortungsvoll gewesen sind. Kinder brauchen Raum zur Entwicklung, wozu auch Erfahrungen mit der Natur gehören“, ergänzte Glosemeyer.

Der Brunnen am Hansaplatz: Ingo Freydank, Eisdielen-Besitzer am Hansaplatz hatte die tiefen Stufe am Brunnen bemängelt. Quelle: Britta Schulze

Wann genau der Hansaplatz umgestaltet wird, ist noch nicht bekannt. Spätestens im Frühjahr 2021 soll die neue Bepflanzung erfolgen.

Die Ortsbürgermeisterin macht darauf aufmerksam, dass ein gemeinsamer Austausch wichtig sei, um etwas zu erreichen und bittet Bürger um weitere Vorschläge, die der Ortsrat Nordstadt dann unterstützen könne.

