Die WAZ berichtete in der vergangenen Woche über die 68 alte Petra John – und ihre unschöne Begegnung mit der Polizei. Weil die Seniorin ihre Masken nicht richtig getragen haben und renitent gewesen sein soll, legten die Beamten ihr Handschellen um. Die Polizei war nicht zimperlich, die 68-Jährige trug blaue Flecken davon. Der Fall sorgt jetzt für Schlagzeilen – und gegen Petra John läuft ein Ermittlungsverfahren.

Eine bekannte, überregionale Tageszeitung als auch ein TV-Sender griffen das Thema aus der VW-Stadt auf. Petra John schilderte den Fall in beiden Medien genauso wie sie es gegenüber der WAZ getan hat: Vor der Bäckerei Cadera am Dienstagnachmittag vor zwei Wochen sei sie von der Polizei angesprochen worden, weil sie ihre Maske nicht richtig getragen haben soll. John beteuert, die Maske saß. Die Sache lief aus dem Ruder, John wurde lauter und auch ihren Ausweis wollte sie nicht freiwillig zeigen. Die Polizisten legten der 68-Jährigen Handschellen an.

„Bild“ berichtete über den unschönen Vorfall in der Porschestraße

Unter der Überschrift „Vorwürfe gegen Wolfsburger Polizei: Maskenkontrolle von Frau (68) endet in Handschellen“ berichtet die „Bild“ über den unschönen Vorfall in der Porschestraße. Die Zeitung beruft sich dabei auf die Aussagen Johns, die sie gegenüber der WAZ getätigt hat. Einige Tage nach dem Vorfall äußerte sich die Polizei auf Anfrage der WAZ: „Der beschriebene Vorfall wird in unserer Dienststelle bearbeitet. Aufgrund der laufenden Ermittlungen kann ich derzeit keine näheren Auskünfte geben.“

Schlagzeilen wegen Polizeikontrolle: Die Wolfsburgerin Petra John wandte sich an die WAZ und nun berichteten weitere Medien über den unschönen Vorfall in der Porschestraße. Quelle: Screenshot von der „Bild“

Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch wird in dem Artikel des überregionalen Mediums zitiert: „Sie hat ihre Maske nicht korrekt getragen, deshalb haben Kollegen sie angesprochen. Sie sollte sich wegen einer Ordnungswidrigkeit ausweisen. Das wollte sie nicht, sie wurde gleich renitent, aggressiv und körperlich. Deshalb blieb den Kollegen nichts anderes übrig, sie haben als letztes Mittel die Handschellen eingesetzt.“

Die Wolfsburgerin habe sich geweigert ihren Ausweis zu zeigen

Die 68-Jährige betonte gegenüber der WAZ und den anderen Medien, dass sie die Maske korrekt getragen habe. „Ich habe dem Polizisten gesagt, dass ich die Maske richtig trage“, so John. Anschließend habe sie zu den Polizisten gesagt, dass sie doch lieber auf die Fahrradfahrer achten sollten, die unerlaubt in der Wolfsburger Fuzo unterwegs seien.

Schlagzeilen wegen Polizeikontrolle: Die Wolfsburgerin Petra John wandte sich an die WAZ und nun berichteten weitere Medien über den unschönen Vorfall in der Porschestraße. Quelle: RTL/Screenshot

Daraufhin sei der Polizist plötzlich ungemütlich geworden, berichtete die Rentnerin. „Ihr Ton gefällt mir nicht, ich will ihren Ausweis sehen“, habe der Polizist gesagt, erzählt die Wolfsburgerin in dem Bericht. John habe sich aber geweigert den Ausweis zu zeigen und demnach seien weitere Beamten hinzugezogen worden. Die Wolfsburgerin habe sich weiterhin gewährt und somit hätten die Polizisten sie festgehalten, ihr Handschellen angelegt und ihre Personalien aufgenommen.

Die Wolfsburger Polizei ermittelt gegen die Rentnerin

Nach der Szene in der Porschestraße sei sie sofort zu einem Arzt gegangen, der ihr ein Attest ausgestellt habe. John habe blaue Flecken an den Handgelenken gehabt, starke Rückenschmerzen und zudem würde sie seitdem schlecht schlafen. Sie wünsche sich eine Entschuldigung der Polizei. Ob sie diese bekommt, bleibt abzuwarten. Denn gegen die Wolfsburgerin werde nach Angaben der Polizei wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. „Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge auf Anfrage der WAZ.

