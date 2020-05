Hallenbad und CongressPark warten auf Ersatztermine für verschobene Veranstaltungen

Wolfsburg

Der CongressPark in Wolfsburg wird von zahlreichen Veranstaltern für Tagungen oder Shows gemietet, daher sind auch diese Veranstalter für eine mögliche Ticketerstattung verantwortlich. „Bei uns haben sich keine Kunden beschwert. Zudem können und wollen wir uns bei dem Thema um die Gutscheine nicht einmischen“, betont CongressPark-Geschäftsführer Thomas Muth. Die einzige Veranstaltung, die der CongressPark selber organisiert, ist die „Party like Gatsby“ mit über 1000 Gästen. Für die geplante Veranstaltung am 24. Oktober wurden vor der Corona-Krise viele Eintrittskarten verkauft. „Natürlich hoffen wir, dass sie wie geplant stattfindet, ansonsten suchen wir einen Ersatztermin oder erstatten die Tickets“, verspricht Muth. Das Kulturzentrum Hallenbad hat bereits viele Termine bis mindestens September verschoben. Darunter waren auch einige ausverkaufte Veranstaltungen. „Bei den anderen Veranstaltungen suchen wir noch Ersatztermine, und die Zuschauer sind geduldig. Bisher haben wenige Kunden ihre Tickets zurückgegeben, und wir gehen davon aus, dass es so bleibt“, berichtet Hallenbad-Geschäftsführer Frank Rauschenbach. Sollte ein Künstler tatsächlich ausfallen, können die Kunden, sobald das Hallenbad wieder geöffnet hat, die Tickets zurückgeben.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig