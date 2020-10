Wolfsburg

Der Kulturbetrieb lief in Wolfsburg gerade wieder so langsam an. Ab Montag müssen Theater, Hallenbad und Kinos aber wieder schließen. Grund ist der zweite Corona-Lockdown, der bis Ende November dauern soll.

Das Scharoun Theater ist „sehr betroffen“ über die Schließung. Am Wochenende finden die Vorstellungen noch statt, ab Montag ist das Haus für den gesamten November dicht. Damit fällt die Premiere des Weihnachtsmärchens „Die kleine Hexe“ am 20. November aus – außerdem alle weiteren Vorstellungen im Dezember. „Wir zeigen das Weihnachtsmärchen erst im nächsten Jahr“, erklärt Intendant Dirk Lattemann. Premiere soll Ende November 2021 sein.

Anzeige

„Ich hatte gehofft, dass Kinos vom Lockdown ausgenommen sind“

Delphin-Palast-Chef Leif Boltz hofft, dass die Infektionszahlen schnell sinken. Dass die Bundesregierung am Mittwoch einen weiteren Lockdown beschloss, habe den Inhaber des Delphin-Palastes nicht unvorbereitet getroffen: „Aber ich hatte gehofft, dass Kinos davon ausgenommen sind.“ Die Kino-Branche trifft die erneute Schließung hart, denn sie gehörte beim ersten Lockdown zu den letzten Einrichtungen, die wieder öffnen durften. Vier Monate waren die Kinos dicht.

Barbara Rücker, die mit ihrer Schwester Susanne Knape das Fallersleber Metropol-Kino betreibt, hatte so etwas geahnt, war aber trotzdem geschockt. Ihre Hoffnung ist, dass die Infektionszahlen sinken und dass es dann „eine verlässliche Ansage von der Politik gibt, wann wir wieder öffnen dürfen.“ Eine Hängepartie wie im Frühjahr, bei der die Kinobetreiber von Woche zu Woche vertröstet wurden, wäre nicht schön.

Im Hallenbad fallen im November sämtliche Veranstaltungen aus

Im Hallenbad fallen im November alle Veranstaltungen aus – auch die Lesetage, die nächste Woche beginnen sollten. Die Lesungen werden nicht nachgeholt. Das sei nicht möglich, erklärt Geschäftsführer Frank Rauschenbach: „Wir haben bereits Künstler für die Lesetage 2021 gebucht.“

Das Hallenbad plant nur auf Sicht. Deshalb schaut das Kulturzentrum, was im Dezember stattfinden oder verschoben werden kann. In den nächsten Tagen laufen dazu Gespräche mit Veranstaltern. Das Restaurant Lido muss ebenfalls im November schließen. Vielleicht öffnet es im Dezember wieder, „sofern es die Auflagen zulassen“. Schon jetzt ist klar, Kino und Sauna-Klub bleiben bis Ende des Jahres dicht.

Von Sylvia Telge