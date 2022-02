Wolfsburg

„Wenn du Muscheln im Sand siehst, dann weißt du, du bist am Meer angekommen.“ Diese Worte werden in dem Ein-Personen-Stück „Gute Reise“ (Claudio Simeone) zu einem Kernsatz. Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse folgen am Donnerstag im Hallenbad am Schachtweg der Erzählung des Fischers Salvatore. Er berichtet vom kleinen Tarek, der sich auf eine gefährliche Reise von Mali zum Mittelmeer begibt. Als Torschützenkönig seines Heimatdorfes ist Tareks großer Traum, ans Meer zu kommen, um von dort mit einem Schiff die italienische Stadt seiner Lieblingsmannschaft zu erreichen. Im schwarz-weiß gestreiften Trikot „mit der Nummer Neun auf dem Rücken“ möchte er ein großer Fußballer werden.

Das Stück beginnt mit dem Ende, als Salvatore den jungen Tarek aus dem Meer zieht und vor dem Ertrinken rettet. Tarek wird nur von einer Stoffpuppe symbolisiert. In der schlichten, aber ausdrucksstarken Inszenierung (Detlef Köhler) des „TheaterGrueneSosse“ aus Frankfurt spielt Sigi Herold eindrucksvoll die Rolle des erzählenden Fischers. Ebenso schlüpft er in verschiedene Figuren und wechselt zu szenischem Spiel. Geschickt bezieht er das junge Publikum ein.

Von seiner Kindheit hat Tarek wenig

Dabei wird auch die Symbolik des Teetrinkens bei den Tuareg deutlich. Schmeckt die erste Tasse bitter wie das Leben, so steht die leichte Süße der zweiten Tasse für die Liebe. Die zuckersüße dritte Tasse steht für die Kindheit. Davon erlebt Tarek in seinem Dorf nur wenig, weshalb er die waghalsige Reise antritt. Rund sechstausend Kilometer liegen vor ihm. Herold fragt: „Wie kann man sich diese Entfernung vorstellen?“ Antwort: „Sechzigmal die Entfernung Wolfsburg-Hannover. Und das jedes Mal im Wüstensandtempo unter der stets heißen, brennenden Sonne.“

„Mit diesem Meer stimmt schon lange etwas nicht mehr. Es schwimmen Dinge darin, die nichts in ihm zu suchen haben“, stellt Fischer Salvatore in dem Stück fest. Quelle: Britta Schulze

Tarek muss weite Strecken zu Fuß unterwegs sein, in einem überfüllten Zug zwischen Plastiktüten und Wasserkanistern oder auf einem alten Lastwagen mit Menschen, die wie eine Wagenladung zusammengequetscht sind und zuletzt auf einem alten Kahn, der im Mittelmeer versinkt. Haben viele bereits ein Vermögen ausgegeben, so wird unterwegs durch Soldaten und willkürliche Kontrollposten auch unter Gewaltanwendung das letzte Geld abgenommen.

Die roten Fußballschuhe und ein Trikot stehen für seinen großen Traum. Ein selbst mit Holz gebauter LKW lässt mit 150 Bauklötzen die Situation der Menschen erahnen. Eine mit Kreide gezeichnete Landkarte verdeutlicht die Route auf einem Paravent, der umgedreht das Hausinnere seines Verstecks in Tripolis zeigt.

Das Stück hinterlässt das Publikum nachdenklich

Verzweifelt stellt der Fischer Salvatore fest: „Mit diesem Meer stimmt schon lange etwas nicht mehr. Es schwimmen Dinge darin, die nichts in ihm zu suchen haben. Müll, ja, aber auch Menschen. Oft sind die tot.“

Nicht überraschend kommt spontan im Nachgespräch die Schülerfrage: „Ist das wirklich passiert?“ Herold erläutert, dass Tarek eine fiktive Figur ist, aber „alles andere wurde in vielen Gesprächen mit Betroffenen so berichtet.“ Spürbare Nachdenklichkeit im Publikum.

Von Heinz-Werner Kemmling