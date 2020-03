Hackathon: Kreative entwickeln digitale Einkaufshilfen

Wolfsburg/Braunschweig

Unter dem Schlagwort #WirVsVirus (Wir gegen das Virus) lief am Wochenende eine groß angelegte Aktion der Bundesregierung, bei der technologische Lösungen für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus entwickelt werden sollten. Mehr als 40 000 Menschen folgten dem Aufruf zu diesem sogenannten Hackathon. Sie wurden von über 2900 Fachleuten aus verschiedenen Fachgebieten als Mentoren beraten, darunter Ideengeber aus der Region Wolfsburg und Gifhorn.

700 Themen bearbeitet

Zu den vorgeschlagenen Projekten gehören unter anderem neue Rechenmodelle, um die Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen präziser schätzen zu können, eine bundesweite Echtzeit-Darstellung freier Krankenhaus-Kapazitäten oder auch Programme, um den improvisierten Online-Unterricht zu verbessern.

Das Problem des lokalen Einzelhandels

Zu den engagierten und kreativen Ideengebern aus der Region bei diesem Hackathon gehört Art Direktor und UX Designer Marco Pumptow aus Wolfsburg, der gemeinsam mit weiteren Teammitgliedern aus Braunschweig und Umgebung in 48 Stunden Lösungen aus der Gesellschaft für die Gesellschaft entwickelt hat. Als Beraterin steht die ehemalige Gifhornerin Prof. Dr. Sabine Foraita, Professorin für Designwissenschaft/Designtheorie an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, dem Team zur Seite.

„Wir haben uns mit dem Problem des lokalen Einzelhandels befasst“, erläutert Prof. Dr. Foraita. Entwickelt haben sie mit Get it! eine App, die wie eine Art schwarzes Brett mit einer zusätzlichen Routenoptimierung funktioniert.

„Kauf digital lokal“

„Das Motto lautet Get it! Kauf digital lokal“, erklärt Marco Pumptow. „Die Idee ist, dass die Geschäfte in der Nachbarschaft unterstützt werden. Mit der App kann auch in Zeiten von Corona dort eingekauft werden. Unsere App berechnet automatisch die optimale Route für den Lieferanten.“

Infos im Internet

Interessierte können sich das Projekt im Internet anschauen, eine Übersicht aller Ideen findet sich auf https://wirvsvirushackathon.devpost.com/submissions, wo die Projekte auch zur Abstimmung mit einem Like auf Twitter, Facebook und Co. versehen werden können. Bis Sonntag, 29. März, will eine Jury dann gewisse Projekte auszeichnen.

