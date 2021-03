Westhagen

Kenntnisgabe am Dienstag in der Sitzung des Ortsrates Westhagen: Gudrun Krempel, so hieß es lakonisch, habe die SPD-Fraktion des Ortsrates verlassen und sich der PUG angeschlossen. Mit Fraktionssprecher Raffaele Morra sowie Thomas Huhnholz und Uwe Rüßau ist die PUG damit zweitstärkste Kraft im Ortsrat. Gudrun Krempel selbst hatte aus familiären Gründen an der Sitzung am Dienstag nicht teilgenommen.

„Ich habe lange überlegt. Aber ich habe mich in der Partei und in der Fraktion zunehmend unwohl gefühlt.“ Mit diesen Worten kommentierte auf WAZ-Nachfrage am Mittwoch Gudrun Krempel, ehemalige Ratsfrau und langjähriges Ortsratsmitglied, ihren Austritt aus der SPD, der sie seit rund 20 Jahren als Mitglied angehörte. Zwei Legislaturperioden war sie Mitglied des Stadtrates. Sie gehörte des Bauausschuss und Kulturausschuss an, vertrat Belange des Rates in diversen Aufsichtsräten.

Gudrun Krempel: „Die PUG hat mich warmherzig aufgenommen“

Krempel weiter: „Ich wurde links liegen gelassen. Das wollte ich mir selbst nicht mehr zumuten.“ Und so sei es nicht mehr weiter gegangen.

Einer anderen politischen Partei allerdings habe sie sich nicht anschließen wollen, und so habe sie sich für die Parteipolitische Unabhängige Gemeinschaft (PUG) entschieden. „Hier bin ich sehr warmherzig aufgenommen worden“, so Gudrun Krempel, „und ich fühle mich hier gut aufgehoben.“ Wobei sie erwartet, dass die PUG bei den nächsten Kommunalwahlen unverändert starken Aufwind verspüren werde. Dem Ortsrat Westhagen möchte die langjährige Kommunalpolitikerin auch weiterhin gern angehören. „Dieser Stadtteil war stets Schwerpunkt meiner Anstrengungen und wird es auch bleiben“, sagte Krempel.

Von Burkhard Heuer