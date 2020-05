Wolfsburg: Grundstein fürs Berliner Haus wird endlich gelegt

Wolfsburg

Ein mächtiger Büroturm mit zwölf Stockwerken sowie ein siebengeschossiges Hotel mit 260 Betten: In Wolfsburg wird am Mittwoch, 27. Mai, der Grundstein für eines der spektakulärsten Immobilien-Projekte der letzten Jahre gelegt – das Berliner Haus. Auf dem ehemaligen Billen-Grundstück direkt neben der Berliner Brücke angesiedelt, wird das Projekt das Stadtbild maßgeblich prägen.

Durchführen werden die Grundsteinlegung die beiden Joint-Venture-Partner des Projekts, Ulrich Höller, Geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group, und Prof. Falk Hecker, Geschäftsführender Gesellschafter der Hecker GmbH in Wolfsburg. Die Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie in sehr kleinem Kreis statt, um die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln uneingeschränkt einzuhalten.

Projekt hat eine lange Historie

Begonnen hatten die Bauarbeiten für das Berliner Haus im Februar. Seither hat sich einiges getan am Maybachweg 1, der offiziellen Adresse. Die Kräne sind weithin sichtbar, ein Stahlgerüst ist bereits aufgestellt. Nun also die Grundsteinlegung.

Auf diese musste Wolfsburg seit der erstmaligen Verkündung des Projekts lange warten. Die ersten Pläne für das Berliner Haus hatten die Investoren im Jahr 2013 vorgestellt. 2014 dann wurden die Hallen der ehemals dort ansässigen Firma Naturstein Billen abgerissen. Nur der Billen-Pavillon blieb erhalten – er steht unter Denkmalschutz.D Die gemeinsame Projektgesellschaft Berliner Haus GmbH hatte dann 2018 das Grundstück An der Vorburg/Maybachweg mit einer Gesamtfläche von etwas mehr als 22 000 Quadratmetern erworben.

So soll das Berliner Haus aussehen: Ein zwölfgeschossiges Bürogebäude und ein Hotel. Quelle: Archiv

Erste Pläne um ein neues Hotel erweitert

Unter Federführung der ABG Real Estate Group wurde das Projekt dann nochmals erweitert, so dass nun neben dem Bürogebäude mit zwölf Vollgeschossen und rund 6500 Quadratmetern Mietfläche auch ein Hotel mit sieben Geschossen und 260 Zimmern sowie 190 Stellplätzen entsteht. Hotelmieter wird „Ninety Nine Hotels“, eine expandierende Tochter der Centro Hotel Group in Hamburg, deren Geschäftsprinzip „Designhotel zu attraktiven Preisen“ lautet.

Abgeschlossen sein soll der Bau im ersten Halbjahr 2022 – und die Berliner Brücke dann nach fast zehn Jahren Planung und Umsetzung auch endlich vom Berliner Haus flankiert werden.

Von Steffen Schmidt