Wolfsburg

„Wo muss ich mich anstellen?“ Das war wohl die am häufigsten gestellte Frage am Freitag in der City-Galerie. Viele, viele Wolfsburger wollten zum mobilen Impfen, das die Stadt ab jetzt immer freitags und montags von 10 bis 16 Uhr im Obergeschoss des Shopping-Centers anbietet. Zum Auftakt war der Ansturm enorm – und bei einigen Impfwilligen war die Stimmung miserabel, da sie teils umsonst anstanden...

Schon vor Öffnung der Türen der mobilen Impfstation bildete sich eine lange Warteschlange übers gesamte Obergeschoss. Hans-Joachim Manske und seine Frau haben schon damit gerechnet. Deshalb war das Ehepaar aus Nordsteimke bereits um 9.20 Uhr mit ihren ausgefüllten Dokumenten in der City-Galerie. „Diese Warteschlange ist ja auch ein gutes Zeichen, da die Wolfsburger impfwillig sind“, meinte der 75-Jährige.

Einige Impfwillige wurden in der City-Galerie abgewiesen

Wer eine Booster-Impfung haben wollte, wurde von den Mitarbeitenden als erstes gefragt, wie lange die Zweitimpfung her ist. Anschließend wurde Fieber gemessen und sie durften ins mobile Impfzentrum eintreten. Doch einige Impfwillige wurden abgewiesen. So wie Marion Bonas (59) aus Wolfsburg. Eine Mitarbeiterin erklärte ihr, dass die Zweitimpfung sechs Monate alt sein müsste. „Mir fehlen zehn Tage zu den sechs Monaten und dass ich weggeschickt werde, finde ich ganz schlimm, weil ich Hochrisiko-Patientin bin“, so Bonas.

Großer Ansturm auf das Impfangebot der Stadt – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Lange Schlange im Obergeschoss der City-Galerie: Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger kamen zum „Vor-Ort-Impfen“ der Stadt Wolfsburg.

Neben dem Eingang des mobilen Impfzentrums gab es am Morgen Informationen zum Impfangebot. Was hingegen fehlte, war der Hinweis, dass nur Personen berücksichtigt würden, deren Erst- bzw. Zweitimpfungen mindestens sechs Monate zurück liegen. Deshalb kam es auch immer wieder zu Diskussionen zwischen den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes und den teils verärgerten Wartenden. Schließlich gab es zu diesem Thema Lautsprecher-Durchsagen, so das tatsächlich etliche Impfwillige wieder gehen mussten.

Abgewiesene Fallersleberin: „Das ist eine Unverschämtheit“

Zu ihnen gehörte auch Ute Becker (71) aus Fallersleben. Sie hatte bereits mehr als 95 Minuten angestanden, als auch ihr die Impfung verweigert wurde. „Eine Unverschämtheit“, so sagte sie gegenüber der WAZ, zumal Politiker und Impfkommission am Abend zuvor im Fernsehen nachdrücklich empfohlen hätten, die abschließende Auffrischung bereits nach fünf Monaten vornehmen zu lassen.

Die Stadt Wolfsburg teilte hingegen mit, dass das Gesundheitsamt die Booster-Impfungen nur nach der Stiko-Empfehlung vornimmt. Sprich: Ab 18 Jahren und nach Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung.

Viele Wolfsburger warten auf die Impfung gegen das Virus

Für weiteres Chaos sorgten zudem fehlende Terminkarten. Die Stadt hatte noch einen Tag zuvor angekündigt, dass diese Karten mit Zeitfenstern beim mobilen Impfen in der City-Galerie ausgegeben werden sollten. Um kurz nach 10 Uhr gab es keine mehr, somit wurde die Schlange im Obergeschoss der City-Galerie immer länger und länger... Ein Wolfsburger, der anonym bleiben möchte, regte sich auf: „Das ist eine Katastrophe, das muss man doch anders regeln.“

Impfen in Wolfsburg: Das sind die Termine Die Stadt Wolfsburg weitet ihr Impfangebot aus: Jeden Montag und Freitag wird jeweils von 10 bis 16 Uhr im ersten Obergeschoss der City-Galerie geimpft. Das Impfangebot im Gesundheitsamt im Rosenweg 1A bleibt bestehen: Immer montags von 10 bis 16 Uhr sind die Teams dort im Einsatz. Die für die Impfung notwendigen Aufklärungs,- Einwilligungs- und Anamnesebögen sollten vorab ausgefüllt werden. Die Angebote richten sich an Wolfsburger Bürger ab zwölf Jahren, die eine Erst- oder Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer erhalten möchten oder an Personen, bei denen nach den Empfehlungen der Ständige Impfkommission eine Auffrischungsimpfung erfolgen sollte.

In der City-Galerie werden nicht nur Booster-Impfungen, sondern auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Kilian Kerl stand für seine erste Impfung gegen das Coronavirus an, da er endlich wieder ins Stadion wolle. „Ich konnte lange nicht geimpft werden, daher bin ich über das Angebot froh. Und das Anstehen finde ich nicht nervig“, so der 21-jährige Wolfsburger.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig