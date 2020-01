Innenstadt

Große Ü-30-Party im CongressPark. Am Samstag, 1. Februar, ab 21 Uhr steigt sie. Veranstalter Rene Mahnert plant wieder einen House Bereich in der Black Box . Es gibt noch Karten für die XXL-Sause bei der WAZ-Konzertkasse, Porschestraße 74.

Mit viel Liebe zum Detail werde der CongressPark in eine stimmungsvolle Partylocation verwandelt. „So ist den Gästen ein perfekter Abend mit neuen und alten Bekanntschaften garantiert“, verspricht das Organisationsteam.

Das Event ist für viele Partyfreunde aus Wolfsburg und Umgebung fester Bestandteil im Terminkalender. Auf vier Tanzflächen werden wieder unterschiedliche Musikrichtungen gespielt – so kommt garantiert jeder Gast auf seine Kosten. Ein Licht- und Soundsystem sorgt für die passenden Effekte.

Bei Schlagern und Oldies wird geschwoft

Wer von aktuellen Charthits nicht genug kriegen kann, ist im Chartbreaker bestens aufgehoben. Denn hier kommen topaktuelle Songs aus den Boxen. Bei Schlagern und Oldies wird geschwoft und natürlich laut mitgesungen. Ausgezeichnetes House-Feeling dürfen die Besucher im Clubsounds erwarten, wo es angesagte elektronische Klänge gibt. Salsa gehört ebenfalls zum Angebot.

Salsa kommt beim Publikum an und deshalb hat Rene Mahnert wieder für einen Act gesorgt: Ein Salsa-Tänzer tritt auf und zeigt den richtigen Hüftschwung. Für Besucher gibt es einen kleinen Salsa-Tanzkursus, in dem Grundkenntnisse vermittelt werden. „Das ist sehr beliebt bei Besuchern“, so Mahnert.

Ende des Jahres gibt es noch eine Ü-30-Party

Fans der XXL-Sause können sich freuen, für 2020 ist eine weitere Ü-30-Party geplant –Ende des Jahres.

