Wolfsburg

Alle Jahre wieder: Seit mittlerweile mehr als einem viertel Jahrhundert rücken die Eheleute Monika und Wolfgang Schmidt an Heiligabend aus, um die Bewohner der Obdachlosensiedlung in der Borsigstraße zu beschenken. Amtliches Schmuddelwetter und die weiter grassierende Corona-Pandemie konnte sie auch in diesem Jahr nicht von diser Tradition abbringen.

Unterstützt werden die beiden Ehrenamtlichen aus der St. Christophorus-Gemeinde nicht nur bei dieser Aktion, sondern auch der übrigen ganzjährigen Hilfe stets von der Margarete-Schnellecke-Stiftung, die erneut für die Finanzierung der Pakete gesorgt hatte. Bei der Verteilung packte dann auch Carolin Külps aus dem Vorstand der Stiftung mit an.

Auch Regen konnte die Beschrung nicht verhindern. Quelle: Boris Baschin

Unterstützung von DLRG und VW-Beschäftigten

Mit den Paketen soll den Obdachlosen ein leckeres Weihnachtsfest ermöglicht werden. Enthalten war nicht nur alles, was man für ein ausgiebiges Frühstück braucht, sondern natürlich auch Süßigkeiten oder Zutaten für ein herzhaftes Mittag- oder Abendessen.

„Es ist immer wieder schön, die strahlenden Gesichter der Bewohner zu sehen“, sagte Monika Schmidt. „Ohne die Bescherung hier würde uns etwas fehlen“, ergänzte ihr Ehemann Wolfgang. Auf die ansonsten obligatorische Verlesung der Weihnachtsgeschichte musste aber diesmal aufgrund des Regens verzichtet werden.

Unterstützt wurden die Schmidts bei ihrer Bescherung auch vom DLRG Vorsfelde. Acht Kinder aus der Ortsgruppe hatten Kekse gebacken, die nun verteilt wurden. „Ein großer Dank gilt zudem auch Svenja Heling, die in ihrer Abteilung, der Volkswagen Fahrzeug Logistik, wieder eine Spendenaktion für die Bedürftigen in der Obdachlosensiedlung gestartet hat“, sagte Monika Schmidt. Heling und ihre Kollegen und Kolleginnen hatten eine große Menge Lebensmittel und Hygieneartikelspende sowie diverse Wasserkocher, Kaffeemaschinen und Ähnliches gespendet.

Von Steffen Schmidt