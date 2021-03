Wolfsburg

Fazit einer Sondersitzung des Ortsrats Westhagen zusammen mit dem Bau-, Finanz- und Schulausschuss: Es gibt zwar noch keine konkreten Beschlüsse, aber neue Erkenntnisse. Die erste: Der Bau einer Schule in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP-Modell) lief erfahrungsgemäß bei anderen Kommunen bisher so erfolgreich, dass das auch für den Neubau des Freizeit- und Bildungszentrums in Westhagen in Frage käme. Die zweite Erkenntnis: Luftfilter-Geräte können zwar die Luft in einem Klassenzimmer klären, Lüften funktioniert im Normalfall aber besser. Jetzt beraten die Fraktionen, wie sie in den nächsten, dann wieder einzelnen Sitzungen der Fachausschüsse abstimmen werden.

Lüften ist unschlagbar

Wegen einer Quarantäne-Pause nach einem Corona-Verdacht im wissenschaftlichen Team hatte sich die Durchführung der Tests mit drei unterschiedlichen Luftreinigern verzögert. Jetzt präsentierte Professor Lars Kühl von der Ostfalia die Ergebnisse. Sein Team hat mit Hilfe von künstlichem Nebel und Kinder-Simulatoren aus temperiertem Blech in acht Räumen von Schulen und Kitas in Wolfsburg wissenschaftlich belegt: Fünf Minuten Stoßlüften (oder im Idealfall Querlüften) ist zumindest dann eine unschlagbare Methode, mögliche Viren aus einem Klassenzimmer zu vertreiben, wenn es draußen kälter und windiger ist als drinnen. Zwei Arten der getesteten Luftfiltergeräte können das zwar auch, sind während des Betriebs aber so laut, dass parallel kein Unterricht möglich ist.

„Ein Stück weit ernüchternd“, kommentierte Marco Meiners (FDP), der mit seiner Fraktion den Kauf solcher Geräte gefordert hatte, sich jetzt aber trotzdem bedankte. Der Professor gab zu bedenken, dass sich die Situation in den wärmeren Sommermonaten anders darstellen könnte, weil es dann weniger Luftbewegung gibt – da könnten die Geräte dann durch das Ansaugen der Luft im Fenster-fernen Bereich unterstützend wirken. Eventuell könnte man dann aber die natürliche Belüftung auch mit einem Ventilator beschleunigen. Der kostet wahrscheinlich keine 3000 Euro wie die Testgeräte und Folgekosten wegen des Filterwechsels gäbe es auch nicht. Allerdings gibt es bei allen Methoden – Fenster öffnen, Ventilator anschalten oder Luftfilter besorgen – in Bezug auf Corona das gleiche Problem: Vermutlich saubere Luft von draußen wird mit eventuell Viren-belasteter Luft innen verwirbelt und so könnte sich die Infektionsgefahr sogar erhöhen – das wiederum ist noch nicht abschließend getestet.

Klar scheint auch ohne Beschluss: Ein Kauf von Luftfiltern für alle Schulen kommt vorerst nicht in Frage. Höchstens für einzelne Räume, die nicht ausreichend durch Fenster belüftet werden können. Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide sind sich aber einig: „Wir sollten den Versuch ausweiten, um wirklich aussagefähig zu sein.“

Schulzentrum in Westhagen: Das Gebäude ist so marode, dass sich eine Sanierung nicht lohnt. Statt dessen soll neu gebaut werden – wahrscheinlich in einem öffentlich-privaten Partnerschaftsmodell, um den städtischen Haushalt zu entlasten. Quelle: Boris Baschin

Fast restlos überzeugt hat die zweite Referentin, Prof. Tanja Kessel, offenbar die Mehrheit von Rat und Verwaltung davon, dass ein ÖPP-Modell für den Bau einer neuen Schule mitten in Westhagen die beste Finanzierungsart wäre – und zwar nicht nur wegen der konkreten Baukosten, sondern auch mit Blick auf Personalaufwand und Instandhaltung. Die Fraktionen werden jetzt diskutieren, ob die Verwaltung diesen Weg bei den weiteren Vorbereitungen der Planung einschlagen soll.

Von Andrea Müller-Kudelka