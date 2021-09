Wolfsburg: Grauer und rosaner Führerschein muss getauscht werden

Wolfsburg

Adé grauer und rosaner Führerschein: Wegen einer EU-Richtlinie laufen in den kommenden Jahren insgesamt 43 Millionen Führerscheine in Deutschland ab. Für die Behörden ist das ein riesiger Aufwand. Die Stadt Wolfsburg beginnt jetzt mit dem Prozedere und ruft Wolfsburger der Jahrgänge 1953 bis 1958 auf ihren alten Lappen bis zum 19. Januar 2022 in einen fälschungssicheren EU-Kartenführerschein umzutauschen.

Da im Führerscheinbereich keine (Um-)Meldepflicht bei Wohnortwechsel besteht, stehen der Führerscheinstelle keine Daten zum betroffenen Personenkreis zur Verfügung. Aus diesem Grund ist es der Stadt Wolfsburg leider nicht möglich, die Betroffenen persönlich zu informieren.

Service für Umtausch: Anträge können am Infostand im Rathaus B gestellt werden

Da auch die Anzahl der Umtauschpflichtigen unbekannt ist, bietet die Führerscheinstelle der Stadt Wolfsburg ab dem 13. September einen besonderen Service an: Jeweils montags und donnerstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr können entsprechende Anträge am Informationsstand im Rathaus B (Foyer Eingang Hollerplatz) gestellt werden. Dafür muss der bisherige graue oder rosafarbene Führerschein, ein gültiges Ausweisdokument und ein aktuelles biometrisches Passfoto mitgebracht werden. Das Foto kann auch vor Ort angefertigt werden.

Der EU-Führerschein kommt:

Die fertigen Karten-Führerscheine werden direkt nach Hause geschickt

Die Gebühr für den Umtausch der alten Führerscheine beträgt 30.30 Euro. Als weiteren besonderen Service werden die fertiggestellten neuen Kartenführerscheine durch die Bundesdruckerei direkt nach Hause geschickt.

Damit die Wartezeiten am Info-Stand so kurz wie möglich gehalten werden, bittet die Führerscheinstelle darum, dass zunächst auch nur die Kunden der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 dieses Angebot nutzen. Im Jahr 2022 wird es für die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 ein vergleichbares Angebot geben.

Neuer Karten-Führerschein ist fälschungssicher und hat eine begrenzte Gültigkeitsdauer

Jedes Führerscheindokument, das vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden ist, muss in den kommenden Jahren umgetauscht werden. Grund ist eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006. Damals beschlossen das Europäisches Parlament und der Europäische Rat, ab 2033 europaweit einheitliche Führerscheinkarten einzuführen. Fälschungssicher sollen die sein und eine begrenzte Gültigkeitsdauer haben.

