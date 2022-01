Wolfsburg

Anfang der Woche haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern ihre Freigabe dafür gegeben, dass auch Apotheker, Zahnärzte und sogar Tierärzte künftig gegen das Coronavirus impfen dürfen. Können die Wolfsburger also bald zusammen mit ihrem Vierbeiner zur Impfung gehen oder sie zusammen mit anderen Medikamenten in der Apotheke erhalten?

Während der Vorstand des Deutschen Apothekerverbands am Dienstag mitteilte, dass die Apotheken in ein bis zwei Wochen mit dem Impfen beginnen können, bremst Dr. Karsten Holz, Bezirksvorsitzender des Landesapothekerverbands, die Erwartungen: „Die ganze Umsetzung ist noch gar nicht geklärt“, meint er. Für seine Apotheke in Detmerode habe das Thema derzeit „keine Relevanz“. Denn: Neben offenen Abrechnungsfragen sieht Holz in Wolfsburg momentan keinen Bedarf an Impfungen in der Apotheke: „Hier in der Umgebung impfen eigentlich alle Ärzte.“

Ob Corona-Impfungen für die Apotheken wirtschaftlich sind, ist fraglich

Dr. Karsten Holz: „Das ist ein nettes Angebot, aber wirtschaftlich ist es nicht unbedingt.“ Quelle: Britta Schulze

Noch immer seien auch für die Ärzte die Impfstoffe schwer zu bekommen und die Liefermengen schlecht zu kalkulieren. Die Apotheken wären eine weitere Konkurrenz auf dem Markt. Kommen zu ihnen dann weniger Impflinge als erhofft, müssten die Apotheken schlimmstenfalls Dosen vernichten. „Das ist ein nettes Angebot, aber wirtschaftlich ist es nicht unbedingt“, meint Holz. Er ist deshalb dafür, dass Apotheken Impfungen nur in Absprache mit den Ärzten in der Umgebung anbieten.

Denn: Holz kann sich vorstellen, dass Apotheken auf dem Land die Ärzte sinnvoll unterstützen könnten. Dort gebe es deutlich weniger Impfangebote. Im Ausland sei die Impfung in der Apotheke teilweise „gang und gäbe“.

Die Galerie-Apotheke in der City-Galerie hat bereits Erfahrungen mit Impfungen: In einem Pilotprojekt impft sie Versicherte der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) gegen Grippe. Eine spezielle Schulung ermöglicht das Angebot. Sie ist erforderlich, damit Apotheker überhaupt zur Spritze greifen dürfen.

Pilotprojekt: In der Galerie-Apotheke sind Grippeimpfungen möglich. Die WAZ berichtete im vergangenen Jahr. Quelle: Roland Hermstein (Archiv)

In der Galerie-Apotheke wären Corona-Impfungen möglich

Drei Apothekerinnen und Apotheker sind in der Galerie-Apotheke laut Mitarbeiterin Uta Maria Müller für Impfungen ausgebildet. Sie stehen theoretisch auch für Corona-Impfungen bereit. „Wir könnten jederzeit starten“, betont sie.

Da die Apotheke in der City-Galerie in unmittelbarer Nähe zum Impfzentrum der Stadt liegt, hält Müller den Bedarf derzeit allerdings ebenfalls für eher gering. Das sei bei den Grippeimpfungen bisher ebenfalls so: „Es ist bislang nur ein Pilotprojekt und nur für einen kleinen Kreis.“

Auch Tierärzte sollen künftig gegen Corona impfen. In der Tierarztpraxis Kaltenbrunn in Kästorf spielt das Thema „bis jetzt“ trotzdem noch keine Rolle: „Laut der Berufsordnung ist es verboten, dass ein Tierarzt eine Spritze bei einem Menschen setzt“, erklärt Mitarbeiter Ingo de Weert. Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes erlaubt die Impfung jetzt. Voraussetzung ist allerdings eine Schulung, die Tierärzte laut der Bundestierärztekammer ab sofort absolvieren können. Sie umfasst fünf Stunden Theorie sowie zwei Stunden „Praktikum“ in einem Impfzentrum.

Impfung für Hunde und bald auch fürs Herrchen? In den Praxen bleibt das vorerst Zukunftsmusik. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Die Tierärzte sollen die mobilen Teams unterstützen

Ziel sei, dass die Tierärzte dann in Impfzentren oder mobilen Teams helfen können. Dass Besitzer von Haustieren in Wolfsburg mit ihren Vierbeinern in die Praxis zur Impfung kommen, ist laut der Tierärztekammer vorerst ausgeschlossen – es fehlen die rechtlichen Voraussetzungen.

Selbst wenn es sie gäbe, hält de Weert derzeit nicht viel von der Idee, Corona-Impfungen in der Kleintierpraxis in Kästorf anzubieten: „Es macht keinen Sinn, wenn sich jetzt jeder den Impfstoff in den Kühlschrank stellt und ihn dann nicht verimpft kriegt.“ Mittlerweile gebe es überall Impfangebote, teilweise noch für den selben Tag. Deshalb lautet de Weerts Einschätzung: „Letztes Jahr wäre das vielleicht sinnvoll gewesen...“

Gemäß des neuen Beschlusses dürfen übrigens auch Zahnärzte impfen. Bei ihnen dämpft die Zahnärztekammer allerdings ebenfalls die Erwartungen – zunächst seien ebenfalls nur Einätze in mobilen Impfteams und Impfzentren möglich.

Von Melanie Köster