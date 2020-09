Wolfsburg

Bei der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses im Hörsaal des Alvar-Aalto-Kulturhauses informierte die Sozialdezernentin Monika Müller am Mittwochabend über die aktuelle Corona-Situation in Wolfsburg. Die Volkswagenstadt habe in Bezug auf die aktuellen Infektionszahlen „noch Glück gehabt“. Als Grund nennt Müller die verantwortungsbewussten Reiserückkehrer, die sich umgehend in Quarantäne begeben haben.

Die Sozialdezernentin erinnerte an die Anfänge der Pandemie und die Höchstleistung der Mitarbeiter. „Das Gesundheitsamt war und ist das wichtigste Scharnier in der Pandemie. Ohne die fleißigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätten wir die Problematik so schnell nicht lösen können“, betonte sie.

In Wolfsburg wurden 50 Mitarbeiter für das Gesundheitsamt geschult

Müller bezog sich dabei auf die Personenkontaktermittlung. Sobald ein Wolfsburger positiv auf Covid-19 getestet wird, wird derjenige nach seinen Kontaktpersonen gefragt. Diese Kontaktpersonen werden angerufen und informiert, doch dafür fehle es in den Gesundheitsämtern häufig an Personal. „Das Gesundheitsamt war am Limit“, so die Dezernentin.

Daher wurden zuerst Mitarbeiter aus anderen Bereichen hinzugezogen, bisher wurden 50 Angestellte geschult, um bei der Kontakt-Ermittlung zu helfen. Um die Arbeitsbelastung dauerhaft anzupassen, wurden bereits zwei Stellen besetzt. Zwei weitere Stellen sind noch ausgeschrieben. „Die Bezahlung im Gesundheitsamt ist nicht so hoch, wie in anderen medizinischen Bereichen. Daher sind die Stellen leider nicht so attraktiv“, erklärte Müller. Dabei sei die Ermittlung der Kontaktpersonen das wichtigste Instrument gegen die Virus-Ausbreitung.

Auch Wolfsburger geben falsche Daten an

Ein häufiges Problem in ganz Deutschland bei der Kontaktermittlung sei, dass falsche Namen oder Telefonnummern hinterlassen werden. Solche Menschen würde es auch in Wolfsburg geben, aber es halte sich noch im Rahmen. Ansonsten seien die meisten Wolfsburger vernünftig und begeben sich zum Beispiel nach einer Reise aus einem Risikogebiet sofort in Quarantäne. Aus diesem Grund seien die Zahlen in Wolfsburg im Moment niedrig. „Es gab zwei Fälle an Schulen und einen in einer Kita. Insgesamt haben wir viel Glück, es hätte auch anders ausgehen können“, sagte Müller.

Wolfsburger Gesundheitsdezernentin zu 100 Tage Corona-Warn-App

Als weiteres Mittel zur Kontaktnachverfolgung wurde bundesweit die Corona-Warn-App programmiert. Diese steht seit 100 Tagen zum Download bereit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) wurde die App inzwischen 18,2 Millionen Mal heruntergeladen. In der App sollte ein Infizierter sein Ergebnis eintragen, sodass seine Kontakte benachrichtigt werden. Allerdings hätte nur jeder zweite Nutzer seine positiven Testergebnisse tatsächlich gemeldet. Für die Wolfsburger Sozialdezernentin Müller ist „die Corona-Warn-App als Instrument gut gedacht“. Mehr wollte sie allerdings nicht dazu sagen.

