Stadtmitte

Silke Wagner (50) hat den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und eröffnet am Mittwoch ihr Mode-Geschäft „Grossartig“ für Frauen mit großen Größen in der Wolfsburger Innenstadt. Damit hat die Porschestraße nach der Schließung von „La Donna“ endlich wieder ein zweites Übergrößen-Fachgeschäft. Der Bedarf ist da, wie sich die WAZ überzeugen konnte: Noch vor der Eröffnung drückten sich etliche Kundinnen am Schaufenster die Nasen platt...

Mehr als 20 Jahre arbeitet Silke Wagner im Große-Größen-Bereich, die vergangenen zehn Jahre bei „La Donna“ in der mittleren Porschestraße. Dort beriet sie mit großer Leidenschaft und viel Freude „starke Frauen“, wie sie sagt. Als das Geschäft im März coronabedingt schließen musste, wurde Silke Wagner arbeitslos. Doch ihr alter Chef bestärkte sie, sich selbstständig zu machen. „‚Klar, schaffst du das’ – hat er zu mir gesagt“, erinnert sie sich. Auch ihre Familie stand und steht voll hinter ihr.

„Grossartig“ eröffnet in den Räumen von „Gina Laura“

So sieht’s im Geschäft aus. Quelle: Boris Baschin

Und dann ging alles ganz schnell. Im September erhielt sie die Zusage für die Anmietung des Ladengeschäftes in der Porschestraße 62 neben der Fleischerei Gmyrek. Dort musste die Boutique „Gina Laura“ ebenfalls coronabedingt schließen. Silke Wagner konnte sogar einen Teil der Ladeneinrichtung übernehmen. Und so gab es praktisch keinen Leerstand.

Hochwertige Frauenmode ab Größe 44

Grossartig: Neugierige Kundinnen vor dem noch geschlossenen Geschäft. Quelle: Boris Baschin

Ab Mittwoch, 10. November, bietet sie auf 115 Quadratmetern Mode für Frauen ab Größe 44 bis 56 an. Es gibt Alltagskleidung, aber auch sehr elegante Teile. „Alles etwas hochwertiger als zum Beispiel in Übergrößen-Abteilungen mancher Kaufhäuser“, legt Silke Wagner wert. Accessoires, Schals und Taschen gehören auch zu ihrem Sortiment.

Und was jede Kundin kostenlos bekommt: die herzliche Beratung und positive Ausstrahlung von Silke Wagner. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt sie. Viele Kundinnen kennt die Neu-Geschäftsfrau natürlich mit Namen. So gibt es zu jeder neuen Hose oder Bluse eben auch einen netten Schnack dazu...

Von Claudia Jeske