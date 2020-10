Wolfsburg

Das Amtsgericht hat am Dienstag einen 35-jährigen Wolfsburger wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann hatte im Juni auf einer Parkbank am Schillerteich vor zwei Frauen masturbiert.

Zwei Zeuginnen beobachteten den 35-jährigen Angeklagten am Schillerteich

Der Vorfall geschah in der Nähe des Schillerteichcenters. Während die beiden befreundeten Frauen im Alter von 31 und 35 Jahren mit Kinderwagen und Hunden um den Teich spazierten, hielt sich der Angeklagte auf einer Parkbank direkt am Weg auf. Laut Aussage der älteren Zeugin fiel er ihr bereits aus größerer Entfernung auf, weil er nervös wirkte. Als die beiden Frauen näher kamen, sah die 35-Jährige, dass der Mann eine Hand in der geschlossenen Hose hatte und sie dort immer wieder „auf und ab bewegte, als wäre es eine Selbstbefriedigung“. Sie machte ihre Freundin darauf aufmerksam, diese nahm die Bewegung ebenfalls wahr.

Anzeige

Angeekelt von dem Gesehenen, entfernten sich die beiden Frauen zunächst von dem Mann und beratschlagten über das weitere Vorgehen. Um ganz sicher zu sein, dass sie niemanden zu Unrecht beschuldigen, ging die 31-Jährige nochmals ein Stück zurück. Dabei bot sich der Frau jedoch das gleiche Bild, wie wenige Minuten zuvor, sodass die beiden Frauen die Polizei alarmierten.

Der 35-jährige Wolfsburger stritt die Tat vor Gericht vehement ab

Während es besonders der jüngeren Zeugin fast ein bisschen unangenehm war, dass der Mann wegen ihres Eingreifens vor Gericht war, zeigte dieser keinerlei Einsicht. Der 35-Jährige bestritt die Tat vehement und erklärte, dass er lediglich seine Unterhose zurechtgerückt habe – für mehrere Minuten. „Es kann sein, dass es so gewirkt hat“, erklärte er mit Blick auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Richterin und Staatsanwältin glaubten dem Angeklagten kein Stück. „Ich weiß nicht, was sich da in Ihrer Hose verschlungen hat, aber: Die Hose zurechtzurücken dauert nicht so lange“, befand die Staatsanwältin. Die Richterin verurteilte den derzeit arbeitslosen 35-Jährigen schließlich zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 15 Euro.

Von Melanie Köster