Wolfsburg

Seit einigen Wochen nimmt der Wolfsburger Gerhard Engelhardt jeden Tag die Zeitung in die Hand und fängt an zu lesen. Für andere in seinem Alter, Engelhardt ist 57 Jahre, eine jahrelange Routine. Für Engelhardt ist es ein weiterer Schritt zur Selbstständigkeit. In der Schule hat er nicht Lesen und Schreiben gelernt. Daher besuchte der Analphabet vor zehn Jahren das erste Mal den Deutschunterricht an der Wolfsburger Volkshochschule ( VHS).

Als Analphabeten werden im Allgemeinen Erwachsene bezeichnet, die über keine oder nur unzureichende Kenntnisse der Schriftsprache verfügen. Seit 1967 begeht die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur ( UNESCO) jährlich am 8. September den Weltalphabetisierungstag. Anlässlich des Weltalphabetisierungstag spricht der Wolfsburger über seinen schweren Lebensweg und das späte Lernen.

Vater war Alkoholiker und hat den Wolfsburger Schüler geschlagen

Engelhardt besuchte als Kind die Sonderschule in Westhagen. Sein Vater war Alkoholiker und hat ihn geschlagen. Da er mit blauen Flecken nicht in die Schule wollte, hat er häufig den Unterricht geschwänzt. Dabei hat seine Mutter ihn jeden Tag bis zur Schule gebracht, doch er verschwand einfach wieder durch eine andere Tür. Zudem habe der Vater dauernd gesagt, dass er blöd sei. „So etwas setzt sich fest. Ich war verängstigt und dachte selber, dass ich es nicht lernen kann“, so der Wolfsburger. Acht Jahre ging er auf die Wolfsburger Schule, bis zu seinem Abschluss lernte er weder das Alphabet noch seinen Namen schreiben. Seine Eltern trennten sich und seine Mutter zog nach Fallersleben, wo heute Mutter und Sohn wohnen.

Seine Arbeitskollegen bei Volkswagen wissen von seinem Analphabetismus

Doch auch nach der Schule lernte Engelhardt nicht Lesen und Schreiben. Stattdessen geriet der 16-Jährige an falsche Freunde und wurde kriminell. Die Clique brach Autos und Häuser auf, manche von seinen damaligen Kumpels sitzen heute im Gefängnis. Seine Rettung war die Arbeit bei Volkswagen und er schaffte den Absprung. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet er im Werk in der Triebsatzfertigung. Am Fließband wird hauptsächlich mithilfe von Zahlen und Piktogrammen gearbeitet, wenn er etwas nicht lesen kann, übernehmen die Kollegen. Sowohl die Mitarbeiter als auch der Vorgesetzte wissen von seiner Lese- und Schreibschwäche. Engelhardt hat nie versucht, seinen Analphabetismus zu verschweigen, trotzdem sagt er es so wenigen Menschen wie möglich. „Es ist natürlich ein mieses Gefühl, wenn man nicht lesen kann. Und die Hemmschwelle ist immer noch hoch, wenn ich jemanden bitten muss, mir etwas vorzulesen“, sagt der Wolfsburger.

Der Wolfsburger lernte als Erwachsener das Alphabet mit Eselsbrücken

Seine Mutter hat ihm ein Leben lang geholfen, die 75-Jährige hat die Post gelesen und sich um Verwaltungsangelegenheiten gekümmert. „Aufgrund meines Alters kann ich es bald nicht mehr machen, daher ist es wichtig, dass er es lernt“, erzählt Helga Engelhardt. Vor zehn Jahren nahm Engelhardt zum ersten Mal am Deutschunterricht an der Wolfsburger VHS teil. Damals hat er zweimal in der Woche das Alphabet mit Eselsbrücken gelernt und zu Hause Bücher für Erstklässler gelesen. Inzwischen besucht er den Kurs für Fortgeschrittene, der einmal in der Woche stattfindet. „Ich merke, dass ich fließender Lese als noch vor zwei Jahren. Doch beim Schreiben hapert es noch“, sagt Engelhardt. Doch er bleibt dran.

Verena Kirchner berät Wolfsburger Analphabeten Verena Kirchner ist an der Wolfsburger Volkshochschule ( VHS) für die Bereiche zweiter Bildungsweg und Grundbildung zuständig. In ihrem Büro in der Kettelerstraße berät sie Menschen, die nicht lesen und schreiben können. „Die Menschen sitzen dann zitternd vor mir und trauen sich kaum darüber zu sprechen“, sagt Kirchner. Demnach dauere es lange, bis die Betroffenen zur Beratung kommen. „Das Thema ist mit großem Scham behaftet. Daher werden die meistens Menschen durch Druck von außen angetrieben, entweder durch die Ehefrau oder den Chef“, erklärt die 49-Jährige. In den Deutschkursen der VHS Wolfsburg sitzen überwiegend ältere Menschen. Manchmal kommen auch Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht Lesen und Schreiben gelernt haben. Vor zehn Jahren hat der Analphabeten Gerhard Engelhardt mit dem Deutschkurs an der VHS angefangen, inzwischen kann der 57-Jährige die meisten Zeitungsartikel ohne Schwierigkeiten lesen. „Lesen ist ein abstrakter und langer Lernprozess. Demnach ist das ein toller Fortschritt, dass er jenseits des Unterrichts Lust auf das Lesen hat“, betont die VHS-Mitarbeiterin. Engelhardt geht mit seinen Schwächen offensiv um und erklärt einigen Menschen, warum er nicht lesen und schreiben kann. „Das ist eine Ausnahme. Die meisten Analphabeten verschweigen es und entwickeln intelligente Strategien, um durchs Leben zu gehen“, so Kirchner. In ganz Deutschland gibt es mehr als sieben Millionen Erwachsene, die nicht richtig lesen oder schreiben können. Auf Wolfsburg umgerechnet, schätzt Kirchner mit rund 10 000 Menschen. In dem Fall seien es gebürtige Wolfsburger oder ältere Menschen, die in jungen Jahren in die VW-Stadt gekommen sind. Flüchtlinge, die seit einigen Jahren in Deutschland sind, zählt sie nicht dazu. Nach Angaben von Kirchner habe eine Studie ergeben, dass die meisten Analphabeten zwischen 18 und 64 Jahre sind, also Menschen im erwerbstätigen Alter. „Das Problem wurde von der Politik zu lange ignoriert und könnte uns noch vor die Füße fallen“, merkt Kirchner an. Unter dem Titel „Deutsch für Deutsche – Lesen und Schreiben lernen von Anfang an“ bietet die Volkshochschule Wolfsburg Kurse in der Kettelerstraße 2 an. Der Kurs für Anfänger beginnt am 15. September und findet dienstags und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr statt. Der Kurs für Fortgeschrittene beginnt ab dem 16. September und findet immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr statt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig