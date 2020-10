Innenstadt

Zum Gedenken an den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit versammelten sich viele Menschen auf Einladung des Gebetshauses Wolfsburg auf dem Rathausplatz. Höhepunkt des Abends war ein gemeinsames Singen, das so zur gleichen Zeit auch in vielen anderen Städten in Deutschland stattfand – nach Aufruf der „Intitative 3. Oktober“ zur Aktion „ Deutschland singt“.

Zehn Lieder waren vorgegeben. Die Organisatoren verteilten Zettel an alle Anwesenden. Oben auf der Treppe stand der stellvertretende Gemeindeleiter der Erlöserkirche Peter Krüger mit seiner Gitarre. Daneben saß am Keyboard Jürgen Ehlers, Dekanatsmusiker der St. Christophoruskirche.

Die beiden wurden begleitet von Mitgliedern der Chöre ihrer Gemeinden. Auch der Gemischte Chor Edelweiß aus Fallersleben unterstützte in diesem Ensemble. Somit waren allein vor dem Rathaus etwa 50 Sängerinnen und Sänger dabei. Auf dem Rathausplatz waren es noch mindestens genauso viele, die mitsangen.

Von „Über sieben Brücken“ bis „Wind of Change“

Kurz nach Sonnenuntergang startete dieser letzte Teil der Gedenkveranstaltung, in deren Rahmen vorher viel über den Mauerfall, persönliche Geschichten und geschichtliche Zusammenhänge gesprochen wurde. Natürlich gab es auch eine sehr christliche Sicht auf die Dinge.

Zur Dämmerung wurden dann Kerzen an die Anwesenden verteilt. Gemeinsam stimmte man dann ein sehr vielfältiges Repertoire an Stücken an. Darunter waren das in Ost und West gleichermaßen erfolgreiche „Über sieben Brücken“ oder auch der Scorpions-Hit „Wind of Change“.

Es gab auch christliche Stücke wie „Nun danket Gott“ oder „We Shall Overcome“ zu hören. Auch das jüdische „Hevenu shalom alechem“ wurde gemeinsam gesungen. Durch den lauten Klang, der quer über den dunklen Platz hallte, zwischen Kerzenflackern und fernem Lampenschein, entstand ein großartiges Gefühl der Gemeinschaft, das im gemeinsamen Singen der Nationalhymne und der Europahymne ihren Höhepunkt fand.

